Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca dă startul unui eveniment dedicat frumuseții și naturii. Iubitorii de flori sunt invitați sâmbătă, 13 iunie 2026, între orele 10:00 și 18:00, la Stațiunea de Cercetare Horticolă (SCH), pentru a participa la ediția anuală a evenimentului tradițional „Parfum de Cluj”.

Organizat în parteneriat cu Asociația „Amicii Rozelor” din România, evenimentul oferă publicului ocazia unică de a admira o colecție impresionantă de trandafiri, întinsă pe o suprafață de un hectar. Vizitatorii vor putea explora 320 de soiuri (dintre care 50 sunt create chiar în laboratoarele stațiunii clujene), 1.500 de hibrizi și 30 de elite din toate grupele de înflorire.

Noi soiuri de trandafiri premiate cu aur

Fondată în anul 1953, Stațiunea de Cercetare Horticolă din Cluj este recunoscută internațional pentru premierele și creațiile sale originale. Anul acesta, vedetele expoziției sunt două soiuri recent omologate:

„Lumina” (un trandafir alb, din grupa floribunda );

„Alma” (un trandafir roșu-cărămiziu, din grupa urcători).

Ambele soiuri au fost recompensate în toamna anului trecut cu Diploma de Excelență și Medalia de Aur în cadrul Salonului Internațional ProInvent Cluj-Napoca.

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Ce surprize mai pregătesc cercetătorii clujeni

În prezent, la Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor (ISTIS) din București se află în al doilea an de omologare soiul „Grația” (un trandafir roz-ciclam, extrem de parfumat), iar soiul „Zenaida” (de culoare mov, din grupa arbustoizi) se află în curs de brevetare.

„Pentru noi, vizitarea colecției în acest an înseamnă și un motiv în plus de mândrie, pentru că vom prezenta publicului cele două soiuri noi de trandafiri omologate: Lumina și Alma”, a declarat CS III Ing. Dr. Gabriela Roman, specialistul care coordonează colecția SCH și autor al numeroaselor soiuri locale.

Tururi ghidate și standuri cu produse proaspete

Pe parcursul zilei de 13 iunie, pasionații vor beneficia de:

Tururi ghidate în interiorul plantației;

Prezentări detaliate ale soiurilor nou brevetate;

Discuții libere cu cercetătorii și specialiștii SCH;

Sesiuni foto într-un decor spectaculos.

Pe lângă componenta expozițională, în proximitatea intrării va fi amenajat un punct de vânzare. Vizitatorii vor putea achiziționa trandafiri la fir (din soiurile create la Cluj), plante dendrologice, flori, pomi și arbuști fructiferi la ghiveci, precum și răsaduri de flori și legume. De asemenea, gurmanzii pot cumpăra cireșe și căpșune proaspete, culese direct din producția proprie a stațiunii.

Informații utile pentru vizitatori

Locație și acces: Accesul pietonal și auto se face exclusiv prin strada Horticultorilor nr. 5.

Bilet de intrare: Prețul unui bilet este de 10 lei (taxă aplicabilă doar pentru adulți).

Despre Asociația „Amicii Rozelor” din România

Înființată în anul 1990 la inițiativa prof. dr. ing. Ștefan Wagner (cel care a pus bazele colecției SCH) și a unor cadre didactice de la USAMV Cluj-Napoca, asociația este afiliată la Societatea Mondială de Roze (WRF). Organizația reunește peste 600 de specialiști și amatori, având ca scop promovarea culturii trandafirilor prin conferințe, demonstrații practice și editarea revistei de specialitate Rosarium.