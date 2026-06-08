Sursa nitraților din alimentație și din mediul înconjurător ar putea juca un rol important în sănătatea creierului, potrivit unui nou studiu realizat de cercetători de la Edith Cowan University din Australia și Danish Cancer Research Institute. Cercetarea, care a urmărit peste 54.000 de adulți danezi timp de până la 27 de ani, a descoperit că nitrații proveniți din legume au fost asociați cu un risc mai mic de demență, în timp ce nitrații și nitriții proveniți din apa potabilă, carnea roșie și carnea procesată au fost asociați cu un risc mai mare, potrivit ScienceDaily.

Rezultatele au fost publicate în revista Alzheimer’s și sugerează că sursa acestor compuși ar putea fi la fel de importantă ca nivelul de expunere.

O cană de spanac pe zi, asociată cu un risc mai mic de demență

Cercetătorii au analizat aportul de nitrați și nitriți proveniți din diferite surse alimentare și l-au comparat cu numărul cazurilor de demență apărute pe parcursul perioadei de monitorizare.

Participanții care consumau cantități mai mari de nitrați proveniți din legume au prezentat un risc mai redus de a dezvolta demență.

Potrivit autorilor, nivelul asociat cu acest efect a fost aproximativ echivalent cu consumul unei căni de spanac baby pe zi.

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Profesorul asociat Catherine Bondonno de la Edith Cowan University spune că explicația ar putea fi legată de combinația de nutrienți prezentă în mod natural în legume.

„Atunci când consumăm legume bogate în nitrați, ingerăm în același timp vitamine și antioxidanți care favorizează formarea oxidului nitric, un compus benefic, și împiedică formarea nitrozaminelor, substanțe considerate cancerigene și potențial dăunătoare pentru creier”, explică cercetătoarea.

De ce contează sursa nitraților

Autorii spun că aceeași cantitate de nitrați poate avea efecte diferite în funcție de alimentele din care provine.

„Spre deosebire de legume, alimentele de origine animală nu conțin acești antioxidanți. În plus, carnea conține compuși precum fierul hemic, care poate favoriza formarea nitrozaminelor”, afirmă Catherine Bondonno.

Din acest motiv, nitrații proveniți din carne roșie și carne procesată au fost asociați cu un risc mai mare de demență în cadrul studiului.

„Consumul unei cantități mai mari de legume și reducerea consumului de carne roșie și carne procesată reprezintă o abordare rezonabilă, având în vedere rezultatele noastre și deceniile de cercetări privind alimentația și sănătatea”, adaugă cercetătoarea.

Legătura observată în cazul apei potabile

Una dintre concluziile care au atras atenția cercetătorilor a fost asocierea dintre nitrații din apa potabilă și un risc mai mare de demență.

Potrivit autorilor cercetării, este pentru prima dată când o astfel de legătură este raportată într-un studiu de amploare.

Participanții expuși la concentrații mai mari de nitrați în apa de băut au prezentat rate mai ridicate de demență, chiar și atunci când nivelurile se aflau sub limitele actuale considerate sigure.

În Uniunea Europeană, limita admisă pentru nitrații din apa potabilă este de 50 mg pe litru. Cercetătorii au observat însă o asociere cu riscul de demență la concentrații începând de la aproximativ 5 mg pe litru.

„Apa nu conține antioxidanții care pot împiedica formarea nitrozaminelor. În lipsa acestor compuși protectori, nitrații din apa potabilă ar putea favoriza formarea lor în organism”, explică Bondonno.

Cercetătorii cer prudență în interpretarea rezultatelor

Autorii subliniază că studiul este unul observațional și nu demonstrează că nitrații provoacă direct demență.

Rezultatele indică existența unei asocieri statistice și trebuie confirmate prin cercetări suplimentare.

„Rezultatele noastre nu înseamnă că oamenii ar trebui să renunțe la consumul de apă. Creșterea riscului la nivel individual este foarte mică, iar apa este mult mai benefică pentru sănătate decât băuturile îndulcite, precum sucurile carbogazoase sau sucurile de fructe”, precizează cercetătoarea.

Totuși, ea consideră că rezultatele justifică noi studii privind efectele expunerii pe termen lung la concentrații reduse de nitrați în apa potabilă.

Ce trebuie reținut

Studiul sugerează că sursa nitraților poate influența efectele acestora asupra sănătății creierului.

În timp ce nitrații proveniți din legume, inclusiv spanac, au fost asociați cu un risc mai mic de demență, nitrații și nitriții proveniți din carne procesată, carne roșie și apa potabilă au fost asociați cu un risc mai mare.

Cercetătorii spun însă că sunt necesare studii suplimentare pentru a confirma rezultatele și pentru a înțelege mai bine mecanismele implicate.