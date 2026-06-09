Alimentele ultraprocesate au devenit o prezență obișnuită în dieta multor oameni. Sunt ieftine, ușor de găsit și necesită puțin sau deloc timp pentru preparare. Totuși, medicii și nutriționiștii avertizează că un consum frecvent al acestor produse poate avea consecințe importante asupra sănătății inimii și a metabolismului.

Printre cele mai populare alimente ultraprocesate se numără chipsurile, băuturile răcoritoare îndulcite, cerealele foarte procesate, mezelurile, produsele de tip fast-food, supele instant și mesele gata preparate. Acestea conțin adesea cantități mari de zahăr, sare, grăsimi nesănătoase. De asemenea, diverși aditivi utilizați pentru a prelungi termenul de valabilitate și pentru a intensifica gustul.

Un raport publicat în European Heart Journal și citat de Health Shots atrage atenția că un consum ridicat de alimente ultraprocesate este asociat cu un risc mai mare de boli cardiovasculare.

Legătura dintre gustările ultraprocesate și bolile de inimă

Specialiștii explică faptul că aceste produse nu afectează sănătatea printr-un singur mecanism. Problema apare prin acumularea mai multor factori de risc care, în timp, pot favoriza apariția bolilor cardiovasculare. Potrivit unei analize realizate de cercetători americani, persoanele care consumă cele mai multe alimente ultraprocesate prezintă un risc semnificativ mai mare de infarct miocardic sau accident vascular cerebral comparativ cu cele care consumă rar astfel de produse.

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Cinci pericole ascunse ale alimentelor ultraprocesate

Favorizează creșterea în greutate

Produsele ultraprocesate sunt de regulă bogate în calorii, zahăr și grăsimi. În același timp, ele conțin puține fibre și oferă o senzație de sațietate redusă. Acest lucru poate duce la consum excesiv și la acumularea kilogramelor în plus.

Cresc riscul de diabet

Un studiu publicat în JAMA Internal Medicine a arătat că persoanele care obțin o proporție mai mare din alimentație din produse ultraprocesate prezintă un risc mai ridicat de diabet de tip 2. Excesul de zahăr și carbohidrați rafinați contribuie la dezechilibre ale glicemiei și la apariția rezistenței la insulină.

Pot afecta microbiomul intestinal

Experții atrag atenția că numeroșii aditivi și ingredientele artificiale pot influența echilibrul bacteriilor benefice din intestin. Dezechilibrele microbiomului sunt asociate cu inflamația cronică, iar inflamația este considerată unul dintre factorii implicați în apariția bolilor cardiovasculare.

Cresc tensiunea arterială

Multe gustări și produse gata preparate conțin cantități foarte mari de sare. Consumul excesiv de sodiu este asociat cu hipertensiunea arterială, unul dintre cei mai importanți factori de risc pentru infarct și accident vascular cerebral.

Afectează nivelul colesterolului

Grăsimile nesănătoase și ingredientele puternic procesate pot contribui la creșterea colesterolului LDL, cunoscut drept „colesterol rău”, și la scăderea colesterolului HDL, care are rol protector asupra sistemului cardiovascular.

De ce sunt atât de greu de evitat

Nutriționiștii spun că succesul alimentelor ultraprocesate este explicat prin prețul redus, disponibilitatea ridicată și gustul intens. În multe țări, acestea reprezintă deja mai mult de jumătate din aportul alimentar zilnic al populației. În plus, aceste produse sunt concepute pentru a fi foarte apetisante. Combinația de zahăr, sare și grăsimi stimulează consumul și poate face mai dificil controlul porțiilor.

Medicii nu spun că astfel de produse trebuie eliminate complet din alimentație. Recomandarea este ca ele să fie consumate ocazional, nu zilnic. În schimb, baza alimentației ar trebui să fie formată din alimente minim procesate: fructe, legume, cereale integrale, leguminoase, pește, carne slabă și preparate gătite acasă.

Tot mai multe studii sugerează că reducerea consumului de alimente ultraprocesate poate contribui la scăderea riscului de boli cardiovasculare, diabet și obezitate. Pentru specialiști, mesajul este simplu: cu cât farfuria conține mai multe alimente apropiate de forma lor naturală, cu atât cresc șansele unei inimi mai sănătoase pe termen lung.