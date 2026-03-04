Intoleranța la histamină apare atunci când organismul nu poate descompune eficient histamina acumulată din alimente sau eliberată intern. Dr. Octavia-Oana Harich, asistent universitar, medic specialist alergologie și pneumologie, la Clinica MedLife Timișoara, a explicat, pentru G4Food, că, în intoleranța la histamină trebuie să evităm mezelurile, conservele de pește, ciocolata și alte câteva alimente, pentru că pot fi factori declanșatori.

“De obicei, problema este legată de activitatea scăzută a enzimei diaminoxidază (DAO), responsabilă de degradarea histaminei în intestin.

Histamina este o substanță naturală implicată în:

reacții alergice

reglarea acidității gastrice

funcționarea sistemului imunitar

transmiterea semnalelor în sistemul nervos”, explică dr. Octavia Harich.

Ce simptome are intoleranța la histamină?

“Simptomele intolreanței la histamină pot varia și apar adesea după consumul anumitor alimente. Destul de frecvente sunt:

dureri de cap sau migrene

nas înfundat sau secreții nazale

erupții cutanate, mâncărimi, roșeață

balonare, diaree, crampe abdominale

palpitații

anxietate sau amețeală

tensiune arterială scăzută

Problema este că, de multe ori, intoleranța la histamină este confundată cu alergiile alimentare, dar ea nu este o alergie clasică”, spune medicul alergolog.

Legătura dintre deficitul de enzimă DAO și histamină

“Deficitul de enzimă DAO este cea mai frecventă cauză în intoleranța la histamină. DAO (diaminoxidază) este enzima responsabilă de degradarea histaminei în intestin.

Cauzele pot fi predispoziție genetică, inflamație intestinală și dezechilibre digestive. Când DAO este insuficientă, histamina din alimente se acumulează în sânge”, explică dr. Octavia Harich.

Atenție la alimentele bogate în histamină!

“Alimentele bogate în histamină trebuie evitate sau reduse, în funcție de recomandările medicului.

Aceste alimente sunt:

Mezeluri (salam, șuncă crud-uscată)

Brânzeturi maturate

Vin roșu și alcool

Varză murată și alte murături

Pește conservat (ton, macrou)

Roșii, vinete, spanac

Ciocolată

Oțet și produse fermentate”, recomandă medicul alergolog.

Alimente cu un conținut redus de histamină

Pește foarte proaspăt

Carne proaspătă, de preferat pui sau curcan

Orez

Dovlecei

Mere, pere

Ulei de măsline

“Pacienții trebuie să rețină că prospețimea alimentelor contează foarte mult. Histamina crește în alimente pe măsură ce acestea stau la frigider sau sunt fermentate”, spune dr. Harich.

Cum se diagnostichează intoleranța la histamină

“Pentru diagnosticarea intoleranței la histamină nu există un test standard perfect. De obicei, diagnosticul se bazează pe istoric clinic și pe simptome. În general se recomandă o dietă de eliminare, cu durata de două-patru săptămâni și, eventual, dozarea DAO”, afirmă medicul.

Cum se tratează intoleranța la histamină

“Tratamentul și gestionarea intoleranței la histamină se bazează pe o dietă săracă în histamină, tratament antihistaminic și, în anumite situații, pe administrarea de suplimente cu DAO”, explică dr. Octavia Harich.