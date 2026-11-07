GALERIE FOTO | Meniul ieftin al săptămânii. Doar 25 de lei pe zi de persoană pentru o mâncare „ca la mama acasă”

07 nov. 2026, Rețetele Juanitei
GALERIE FOTO | Meniul ieftin al săptămânii. Doar 25 de lei pe zi de persoană pentru o mâncare „ca la mama acasă”
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Foto: Envato
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Cuprins
  1. Ce am pregătit în sesiunea de batch cooking
  2. Ce am făcut înainte de a pune masa
  3. Meniul complet pentre 5 zile pentru 2 persoane
  4. Lista de cumpărături
  5. Estimare Cost Total

Pentru meniul săptămânal te sfătuiesc să utilizezi batch cooking-ul (gătitul rapid pentru mai multe zile), cea mai eficientă metodă de a economisi timp, bani și energie în bucătărie. Înainte de a te apuca de gătit pune pe hârtie ce intenționezi să mănânci la cele trei mese zilnice și apoi fă o listă de ingrediente. Verifică ce ai deja în frigider și cămară, apoi mergi cu lista în mână la cumpărături. Astfel nu vei face nici risipă alimentară, nici nu vei cheltui mai mulți bani decât ți-ai propus.

Ce gătim în această săptămână nu e nici scump și e variat, te ajută să suporți vremea rece de afară și să folosești produse de sezon. Cu 25 de lei de persoană pe zi ai pe masă și o mâncare și o ciorbă și câteva salate ca la mama acasă.

Ce am pregătit în sesiunea de batch cooking

  • Ciorba de curcan cu dressing de ou și smântână
  • Mâncarea de cartofi
  • Legumele curățate tăiate cuburi sau rase pentru salate
  • Supa de dovleac cu cartof dulce
  • Crutoane pt supă
  • Cârnații prăjiți
  • Ouăle fierte.

Mâncarea de cartofi se poate face cu sau fără carne. Sau puteți găti carnea separat ca să aveți și o mâncare veggie sau de post. Legumele tăiate sau rase le puneți în borcane sau cutii ermetic închise. Mâncarea, supa și ciorba se pun de asemenea în cutii cu câte una sau două porții.

Crutoanele se păstrează separat de supă și se pun în momentul servirii.

Ce am făcut înainte de a pune masa

Înainte de a pune masa pregătim ceea ce e ușor perisabil. Micul dejun se prepară pe loc sau cu o seară înainte (ovăzul care se lasă la înmuiat în late) și se încălzește dimineța (omleta). Avocado sau fructele, legumele proaspete se taie pe loc.

Mămăliga se poate prepara cu o seară înainte și doar încălzi, dar trebuie pusă într-un prosop pentru a nu se umezi. Maioneza peste salată se pune în momentul servirii sau cu o oră înainte pentru amestecarea aromelor. Ouăle fierte se taie înainte de a fi puse în salată, la fel și ceapa. restul legumelor se pot păstra rase, tăiate în borcane închise ermetic.

Meniul complet pentre 5 zile pentru 2 persoane

Luni

  • Mic dejun: Pâine prăjită cu brânză și avocado
  • Prânz: Ciorbă de curcan cu legume și dressing de ou și smântână.
  • Cină: Salată de rădăcinoase (țelină, morcovi, ridichi) și maioneză.

Marți

  • Mic dejun:  Ovăz muiat în lapte și completat cu fructe de sezon, nuci și semințe.
  • Prânz: Mâncare de cartofi cu sau fără carne.
  • Cină: Salata de ouă cu ceapă.

Miercuri

  • Mic dejun: O felie de pâine cu zacuscă.
  • Prânz: Ciorbă de curcan cu legume și dressing de ou și smântână.
  • Cină: Plăcintă cu brânză și iaurt.

Joi

  • Mic dejun: Shake de iaurt cu banane și curmale.
  • Prânz: Mâncare de cartofi.
  • Cină: Salată de ton la conservă cu cartofi dulci și legume trase la tigaie.

Vineri

  • Mic dejun: Omletă cu roșii, ardei și ceapă
  • Prânz: Mămăligă cu brânză și smântână, cârnați trași la tigaie.
  • Cină: Supă de dovleac și cartof dulce.

Lista de cumpărături

1. Carne și mezeluri

  • Carne de curcan pentru ciorbă (spate, gât sau piept, ~400g)

  • Cârnați proaspeți sau afumați (~250g)

  • Opțional o cutie de carne ~400g (porc, vită, pui, iepure) pentru mâncarea de cartofi.

2. Lactate și ouă

  • Ouă (1 caserolă de 10 bucăți)

  • Brânză telemea / feta (~400g)

  • Smântână (20%-25% grăsime, ~400g)

  • Iaurt natural / grecesc (~500g)

  • Lapte (1 litru)

3. Legume și verdețuri

  • Cartofi albi (1 plasă de 2 kg)

  • Cartofi dulci (~500g)

  • Dovleac plăcintar (1 felie / bucată mică, ~700g)

  • Avocado (1 bucată copt / ready-to-eat)

  • Țelină rădăcină (1 bucată mică)

  • Morcovi (1 kg)

  • Ridichi roșii (1 legătură)

  • Ceapă ( ~1 kg)

  • Roșii (3-4 bucăți)

  • Ardei gras / kapia (2-3 bucăți)

  • Lămâie (1 bucată)

4. Fructe, nuci și fructe uscate

  • Banane (2-3 buc)

  • Fructe de sezon (mere/pere/struguri, ~1 kg)

  • Curmale uscate (100g)

  • Nuci și semințe mixte (dovleac, floarea-soarelui, miez nucă, ~150g)

5. Băcănie

  • Pâine (1-2 buc)

  • Fulgi de ovăz (1 pachet 500g)

  • Mălai (1 kg)

  • Zacuscă (1 borcan 300g)

  • Foietaj sau foi de plăcintă (1 pachet 400g)

  • Ton la conservă (1 conservă mare în apă)

  • Maioneză (1 borcan mic 200g).

Estimare Cost Total

  • Buget estimat cumpărături: 250 lei pentru două persoane și 5 zile.

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