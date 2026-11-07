Pentru meniul săptămânal te sfătuiesc să utilizezi batch cooking-ul (gătitul rapid pentru mai multe zile), cea mai eficientă metodă de a economisi timp, bani și energie în bucătărie. Înainte de a te apuca de gătit pune pe hârtie ce intenționezi să mănânci la cele trei mese zilnice și apoi fă o listă de ingrediente. Verifică ce ai deja în frigider și cămară, apoi mergi cu lista în mână la cumpărături. Astfel nu vei face nici risipă alimentară, nici nu vei cheltui mai mulți bani decât ți-ai propus.
Ce gătim în această săptămână nu e nici scump și e variat, te ajută să suporți vremea rece de afară și să folosești produse de sezon. Cu 25 de lei de persoană pe zi ai pe masă și o mâncare și o ciorbă și câteva salate ca la mama acasă.
Mâncarea de cartofi se poate face cu sau fără carne. Sau puteți găti carnea separat ca să aveți și o mâncare veggie sau de post. Legumele tăiate sau rase le puneți în borcane sau cutii ermetic închise. Mâncarea, supa și ciorba se pun de asemenea în cutii cu câte una sau două porții.
Crutoanele se păstrează separat de supă și se pun în momentul servirii.
Înainte de a pune masa pregătim ceea ce e ușor perisabil. Micul dejun se prepară pe loc sau cu o seară înainte (ovăzul care se lasă la înmuiat în late) și se încălzește dimineța (omleta). Avocado sau fructele, legumele proaspete se taie pe loc.
Mămăliga se poate prepara cu o seară înainte și doar încălzi, dar trebuie pusă într-un prosop pentru a nu se umezi. Maioneza peste salată se pune în momentul servirii sau cu o oră înainte pentru amestecarea aromelor. Ouăle fierte se taie înainte de a fi puse în salată, la fel și ceapa. restul legumelor se pot păstra rase, tăiate în borcane închise ermetic.
Carne de curcan pentru ciorbă (spate, gât sau piept, ~400g)
Cârnați proaspeți sau afumați (~250g)
2. Lactate și ouă
Ouă (1 caserolă de 10 bucăți)
Brânză telemea / feta (~400g)
Smântână (20%-25% grăsime, ~400g)
Iaurt natural / grecesc (~500g)
Lapte (1 litru)
Cartofi albi (1 plasă de 2 kg)
Cartofi dulci (~500g)
Dovleac plăcintar (1 felie / bucată mică, ~700g)
Avocado (1 bucată copt / ready-to-eat)
Țelină rădăcină (1 bucată mică)
Morcovi (1 kg)
Ridichi roșii (1 legătură)
Ceapă ( ~1 kg)
Roșii (3-4 bucăți)
Ardei gras / kapia (2-3 bucăți)
Lămâie (1 bucată)
Banane (2-3 buc)
Fructe de sezon (mere/pere/struguri, ~1 kg)
Curmale uscate (100g)
Nuci și semințe mixte (dovleac, floarea-soarelui, miez nucă, ~150g)
Pâine (1-2 buc)
Fulgi de ovăz (1 pachet 500g)
Mălai (1 kg)
Zacuscă (1 borcan 300g)
Foietaj sau foi de plăcintă (1 pachet 400g)
Ton la conservă (1 conservă mare în apă)
Maioneză (1 borcan mic 200g).
Buget estimat cumpărături: 250 lei pentru două persoane și 5 zile.
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