Pentru meniul săptămânal te sfătuiesc să utilizezi batch cooking-ul (gătitul rapid pentru mai multe zile), cea mai eficientă metodă de a economisi timp, bani și energie în bucătărie. Înainte de a te apuca de gătit pune pe hârtie ce intenționezi să mănânci la cele trei mese zilnice și apoi fă o listă de ingrediente. Verifică ce ai deja în frigider și cămară, apoi mergi cu lista în mână la cumpărături. Astfel nu vei face nici risipă alimentară, nici nu vei cheltui mai mulți bani decât ți-ai propus.

Ce gătim în această săptămână nu e nici scump și e variat, te ajută să suporți vremea rece de afară și să folosești produse de sezon. Cu 25 de lei de persoană pe zi ai pe masă și o mâncare și o ciorbă și câteva salate ca la mama acasă.

Ce am pregătit în sesiunea de batch cooking

Ciorba de curcan cu dressing de ou și smântână

Mâncarea de cartofi

Legumele curățate tăiate cuburi sau rase pentru salate

Supa de dovleac cu cartof dulce

Crutoane pt supă

Cârnații prăjiți

Ouăle fierte.

Mâncarea de cartofi se poate face cu sau fără carne. Sau puteți găti carnea separat ca să aveți și o mâncare veggie sau de post. Legumele tăiate sau rase le puneți în borcane sau cutii ermetic închise. Mâncarea, supa și ciorba se pun de asemenea în cutii cu câte una sau două porții.

Crutoanele se păstrează separat de supă și se pun în momentul servirii.

Ce am făcut înainte de a pune masa

Înainte de a pune masa pregătim ceea ce e ușor perisabil. Micul dejun se prepară pe loc sau cu o seară înainte (ovăzul care se lasă la înmuiat în late) și se încălzește dimineța (omleta). Avocado sau fructele, legumele proaspete se taie pe loc.

Mămăliga se poate prepara cu o seară înainte și doar încălzi, dar trebuie pusă într-un prosop pentru a nu se umezi. Maioneza peste salată se pune în momentul servirii sau cu o oră înainte pentru amestecarea aromelor. Ouăle fierte se taie înainte de a fi puse în salată, la fel și ceapa. restul legumelor se pot păstra rase, tăiate în borcane închise ermetic.

Meniul complet pentre 5 zile pentru 2 persoane

Luni

Mic dejun: Pâine prăjită cu brânză și avocado

Prânz: Ciorbă de curcan cu legume și dressing de ou și smântână.

Cină: Salată de rădăcinoase (țelină, morcovi, ridichi) și maioneză.

Marți

Mic dejun: Ovăz muiat în lapte și completat cu fructe de sezon, nuci și semințe.

Prânz: Mâncare de cartofi cu sau fără carne.

Cină: Salata de ouă cu ceapă.

Miercuri

Mic dejun: O felie de pâine cu zacuscă.

Prânz: Ciorbă de curcan cu legume și dressing de ou și smântână.

Cină: Plăcintă cu brânză și iaurt.

Joi

Mic dejun: Shake de iaurt cu banane și curmale.

Prânz: Mâncare de cartofi.

Cină: Salată de ton la conservă cu cartofi dulci și legume trase la tigaie.

Vineri

Mic dejun: Omletă cu roșii, ardei și ceapă

Prânz: Mămăligă cu brânză și smântână, cârnați trași la tigaie.

Cină: Supă de dovleac și cartof dulce.

Lista de cumpărături

1. Carne și mezeluri

Carne de curcan pentru ciorbă (spate, gât sau piept, ~400g)

Cârnați proaspeți sau afumați (~250g)

Opțional o cutie de carne ~400g (porc, vită, pui, iepure) pentru mâncarea de cartofi.

2. Lactate și ouă

Ouă (1 caserolă de 10 bucăți)

Brânză telemea / feta (~400g)

Smântână (20%-25% grăsime, ~400g)

Iaurt natural / grecesc (~500g)

Lapte (1 litru)

3. Legume și verdețuri

Cartofi albi (1 plasă de 2 kg)

Cartofi dulci (~500g)

Dovleac plăcintar (1 felie / bucată mică, ~700g)

Avocado (1 bucată copt / ready-to-eat)

Țelină rădăcină (1 bucată mică)

Morcovi (1 kg)

Ridichi roșii (1 legătură)

Ceapă ( ~1 kg)

Roșii (3-4 bucăți)

Ardei gras / kapia (2-3 bucăți)

Lămâie (1 bucată)

4. Fructe, nuci și fructe uscate

Banane (2-3 buc)

Fructe de sezon (mere/pere/struguri, ~1 kg)

Curmale uscate (100g)

Nuci și semințe mixte (dovleac, floarea-soarelui, miez nucă, ~150g)

5. Băcănie

Pâine (1-2 buc)

Fulgi de ovăz (1 pachet 500g)

Mălai (1 kg)

Zacuscă (1 borcan 300g)

Foietaj sau foi de plăcintă (1 pachet 400g)

Ton la conservă (1 conservă mare în apă)

Maioneză (1 borcan mic 200g).

Estimare Cost Total

Buget estimat cumpărături: 250 lei pentru două persoane și 5 zile.

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