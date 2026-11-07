4 liceeni din Sibiu au inventat aplicația Wasteless,care previne risipa alimentară/ Aceasta poate propune și rețete care să valorifice alimentele disponibile

07 nov. 2026, Articole / Reportaje
4 liceeni din Sibiu au inventat aplicația Wasteless,care previne risipa alimentară/ Aceasta poate propune și rețete care să valorifice alimentele disponibile
Cei 4 liceeni premiati la Gala DpIT Cluj. Sursa foto: turnulsfatului.ro
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Cuprins
  1. Cum funcționează aplicația!
  2. Academia DpIT pregătește tinerii pentru industria tehnologiei
  3. Este impresionantă capacitatea tinerilor de a găsi soluții creative

4 liceeni din Sibiu, ai Colegiului Național „Samuel von Brukenthal” au fost premiați joi seară, la Cluj-Napoca, în cadrul Galei DpIT, pentru aplicația Wasteless, care previne risipa alimentară. Aceștia au primit Premiul Special „Accenture”.

Aplicația dezvoltată de aceștia își propune să reducă risipa alimentară, ajutând utilizatorii să țină evidența alimentelor din frigider și să valorifice ingredientele înainte ca acestea să expire.

Cum funcționează aplicația!

Aplicația WasteLess funcționează ca un asistent digital pentru organizarea alimentelor din gospodărie, oferind utilizatorilor posibilitatea de a înregistra cantitățile și termenele de valabilitate ale produselor păstrate în frigider.

Pe baza ingredientelor introduse, aplicația poate propune rețete care să valorifice alimentele disponibile, inclusiv produsele pe care utilizatorii riscă să le uite și să le arunce. Prin această funcționalitate, proiectul urmărește să încurajeze un consum mai responsabil și să reducă volumul alimentelor care ajung la gunoi.

Echipa care a dezvoltat WasteLess este formată din Bogdan-Andrei Băiașu, Patric-Ștefan Bratu, Dominic-Ștefan Crăciunean și Tudor Sin-Bulban, toți elevi ai Colegiului Național „Samuel von Brukenthal” din Sibiu. Cei patru au lucrat sub îndrumarea mentorului Constantin Constantinescu, reprezentant al companiei ScanStart.

Academia DpIT pregătește tinerii pentru industria tehnologiei

Reprezentanții industriei IT au evidențiat importanța proiectelor prin care elevii învață să folosească tehnologia pentru rezolvarea unor probleme concrete ale societății.

Iustinian Șovrea, country manager GlobalLogic România, a apreciat nivelul de implicare și capacitatea de inovare demonstrate de participanții din acest an.

„Să fii martor al evoluției Academiei DpIT este o adevărată sursă de inspirație. Ediția din acest an ne-a reconfirmat că tinerii din România nu doar excelează în domeniul tehnologiei, ci au și viziunea și maturitatea de a o pune în slujba unor soluții cu impact real în societate. Proiectele prezentate au demonstrat o combinație remarcabilă de inovație tehnologică, spirit antreprenorial și viziune asupra viitorului digital.

Este impresionantă capacitatea tinerilor de a găsi soluții creative

Dincolo de cod, ceea ce impresionează cu adevărat este capacitatea acestor tineri de a colabora, de a găsi soluții creative sub presiunea timpului și de a-și susține ideile cu încredere, pasiune și entuziasm. Academia DpIT are o contribuție importantă la formarea noii generații de specialiști și lideri în IT, iar pentru noi este o onoare să susținem un program care transformă curiozitatea, pasiunea și potențialul tinerilor în rezultate concrete și proiecte cu valoare pentru societate”, a declarat Iustinian Șovrea, country manager GlobalLogic România, pentru turnulsfatului.ro.

Academia DpIT a fost lansată la Cluj-Napoca în urmă cu 12 ani și este dezvoltată de Asociația „Descoperă-ți pasiunea în IT”. Programul le oferă liceenilor și studenților din întreaga țară oportunitatea de a lucra alături de companii, în proiecte care presupun responsabilități și experiențe apropiate de cele din mediul profesional.

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