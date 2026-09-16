Exporturile de ovine din România s-ar putea relua în cel mult o lună, susține europarlamentarul Daniel Buda. Acesta afirmă că, pentru sprijinirea României, Comisia Europeană a pus la dispoziție gratuit peste 1,3 milioane de doze de vaccin și că există deja acorduri comerciale cu țări terțe, relatează Cluj24.

Daniel Buda, europarlamentar PNL și vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European, a vorbit despre situația crescătorilor de ovine în contextul protestului fermierilor de la București.

Potrivit acestuia, restricțiile care afectează comerțul cu animale ar putea fi ridicate în următoarea lună.

„În maxim o lună de zile, aceste exporturi se vor debloca. Comisia Europeană a înțeles situația în care se află România. Ne-a oferit în mod gratuit peste 1.300.000 de doze, astfel încât animalele să fie vaccinate, cele care pleacă către țări terțe”, a declarat Daniel Buda.

România are deja acorduri comerciale cu țări terțe

Europarlamentarul a precizat că România are acorduri comerciale încheiate cu țări din afara Uniunii Europene, astfel că reluarea exporturilor ar putea avea loc după ridicarea restricțiilor sanitare.

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„Avem acorduri comerciale cu țări terțe, iar atunci când se vor debloca aceste exporturi, ele vor putea fi reluate”, a afirmat Buda.

Blocarea exporturilor reprezintă una dintre principalele nemulțumiri ale crescătorilor de ovine care au protestat marți, 15 septembrie, în Piața Victoriei.

Despăgubiri pentru animalele sacrificate

Daniel Buda a susținut că fermierii ale căror animale au fost sacrificate din cauza bolilor trebuie să primească despăgubiri atât pentru animalele pierdute, cât și pentru veniturile pe care le-ar fi obținut și pentru refacerea efectivelor.

„Toți fermierii care au avut animalele ucise din cauza bolilor vor fi despăgubiți, atât pentru contravaloarea animalelor care sunt ucise, cât și pentru ceea ce înseamnă beneficiu nerealizat”, a declarat europarlamentarul.

El a adăugat că despăgubirile ar trebui să acopere și banii necesari pentru cumpărarea unor animale care să înlocuiască efectivele sacrificate.

Buda a indicat însă că una dintre problemele semnalate de fermieri este timpul necesar pentru plata despăgubirilor. „Marea problemă pe care o avem noi în momentul de față este cu rapiditatea despăgubirilor pentru fermierii care au avut efectivele de animale care sunt ucise”, a spus acesta.

Seceta și costurile de producție, alte probleme pentru fermieri

Europarlamentarul a enumerat și alte dificultăți cu care se confruntă agricultorii și crescătorii de animale în această perioadă: seceta, pășunile afectate de temperaturile ridicate, creșterea prețului motorinei și costurile mai mari ale îngrășămintelor.

„Fermierii au niște nevoi care nu pot să fie ignorate. Avem niște realități care nu pot să fie ignorate”, a afirmat Daniel Buda.

Potrivit declarațiilor sale, la nivel european există măsuri de sprijin pentru România, însă una dintre problemele reclamate de fermieri rămâne rapiditatea cu care ajung banii la cei afectați.