În cantinele școlilor din Anglia mâncărurile prăjite vor fi interzise începând din 2027

16 sept. 2026, Articole / Reportaje
În cantinele școlilor din Anglia mâncărurile prăjite vor fi interzise începând din 2027
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Cuprins
  1. Principalele măsuri în noul cadru alimentar
  2. Propunerea a atras cerințe de finanțare și îngrijorare din partea directorilor

Guvernul britanic anunță cea mai mare reformă a meniului școlar din ultimul deceniu, vizând combaterea obezității infantile și promovarea stilului de viață sănătos, relatează BBC.

Școlile din Anglia urmează să își schimbe radical oferta alimentară în cadrul unui plan național ce va fi implementat începând cu anul 2027. Noile reglementări impun standarde nutriționale mai stricte pentru a asigura mese echilibrate și o mai bună capacitate de concentrare a elevilor în timpul orelor.

Principalele măsuri în noul cadru alimentar

  • Eliminarea prăjelilor: Preparatele prăjite în baie de ulei (deep-fried) vor fi interzise complet.

  • Limitarea deserturilor: Prăjiturile vor fi permise o singură dată pe săptămână în școlile primare și de cel mult două ori în gimnaziu și liceu, în rest prânzul va fi completat de o porție de fructe.

  • Reducerea cărnii procesate: Cârnații, șunca și nuggets-urile de pui se vor servi doar o dată pe săptămână, alături de legume sau fructe.

  • Integrarea cerealelor integrale: Meniurile vor include o cantitate mai mare de fibre și cereale integrale, iar cluburile de mic dejun vor trebui să respecte, pentru prima dată, reguli nutriționale clare.

  • Transparență: Unitățile de învățământ vor fi obligate să publice meniurile și politica alimentară pe site-urile proprii.

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Propunerea a atras cerințe de finanțare și îngrijorare din partea directorilor

Măsurile vor fi finanțate din bugetele existente ale școlilor, iar punerea lor în aplicare va fi monitorizată în colaborare cu Food Standards Agency. Deși reprezentanții profesorilor și directorilor (ASCL) au salutat inițiativa pentru beneficiile aduse sănătății copiilor, aceștia atrag atenția asupra presiunii suplimentare:

„Nu creați o altă bâtă cu care să loviți directorii de școli atunci când aceștia fac tot posibilul pentru a oferi o masă echilibrată. Este nevoie de investiții în bucătării și în formarea bucătarilor școlari”, a punctat Pepe Di’Iasio, secretar general ASCL.

De cealaltă parte, reprezentanții Guvernului dau asigurări că școlile vor beneficia de un răgaz de un an pentru adaptare și că redistribuirea bugetară nu va afecta procesul educațional.

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