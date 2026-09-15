Premierul Ilie Bolojan a luat act de revendicările depuse de Asociația Profesională a Ciobanilor (APC) după protestul de marți din Piața Victoriei. Guvernul susține că mai multe dintre solicitările crescătorilor de ovine sunt deja în lucru și anunță măsuri privind exporturile, trasabilitatea animalelor, închirierea pajiștilor și despăgubirile pentru secetă, conform unui comunicat de presă transmis de Executiv.

G4Food a relatat LIVE incidentele din Piața Victoriei din 15 septembrie 2026.

Premierul Ilie Bolojan a discutat cu vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, despre revendicările depuse marți, 15 septembrie, de Asociația Profesională a Ciobanilor. Potrivit Guvernului, o parte dintre solicitările crescătorilor au fost discutate și în cadrul celor șase întâlniri organizate cu reprezentanții sectorului ovin începând din 9 iulie.

Una dintre principalele probleme reclamate de crescători este legată de măsurile sanitar-veterinare aplicate în contextul pestei micilor rumegătoare și al variolei.

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Guvernul susține că sacrificarea animalelor pentru eliminarea riscului de transmitere a bolilor a fost aplicată în mod excepțional, doar atunci când nu au existat alternative viabile. Executivul afirmă că aceeași abordare va fi utilizată și în situațiile viitoare.

Plan pentru reluarea exporturilor de ovine și caprine

O altă revendicare importantă vizează blocarea exporturilor de ovine și caprine.

ANSVSA a transmis Comisiei Europene un plan de acțiune pentru deblocarea exporturilor. Potrivit Guvernului, acestea vor putea fi reluate după aprobarea planului de către Comisia Europeană.

Autoritățile nu au indicat în comunicatul transmis marți un termen pentru aprobarea documentului.

Control privind închirierea pajiștilor

În ceea ce privește accesul crescătorilor la pajiști, Ministerul Agriculturii a anunțat că a început un control tematic în urma petițiilor primite de la fermieri.

Pajiștile sunt închiriate de unitățile administrativ-teritoriale, iar verificările urmăresc identificarea situațiilor în care procedurile de închiriere nu au respectat prevederile legale în vigoare.

Despăgubiri pentru secetă și costurile suplimentare de furajare

Ministerul Agriculturii susține și solicitarea fermierilor privind despăgubirea pagubelor provocate de secetă pe pajiști. MADR a elaborat o propunere în acest sens, însă măsura are, potrivit Guvernului, un impact bugetar semnificativ și necesită identificarea surselor de finanțare.

O altă măsură se referă la compensarea costurilor suplimentare de furajare. MADR afirmă că a elaborat, împreună cu asociațiile reprezentative ale crescătorilor de ovine, un proiect de lege în acest sens.

În condițiile în care Guvernul nu are în prezent puteri depline, proiectul trebuie adoptat de Parlament, potrivit comunicatului Executivului.

Sistem informatic pentru urmărirea transporturilor de animale

Ministerul Agriculturii a inițiat și demersurile pentru dezvoltarea unui sistem informatic care să permită trasabilitatea în timp real a transporturilor de animale.

Sistemul ar urma să fie dezvoltat de ANSVSA și este destinat, potrivit Guvernului, combaterii transporturilor ilegale de animale.

Executivul mai precizează că o parte importantă a acțiunilor sanitar-veterinare este deja finanțată de la bugetul de stat. Extinderea acestor măsuri ar necesita resurse suplimentare, motiv pentru care autoritățile spun că este necesară o analiză a impactului financiar și bugetar.

Guvernul: protestul a depășit cadrul pașnic

În comunicatul transmis după protest, Guvernul afirmă că la manifestația de marți din Piața Victoriei nu a participat nicio asociație reprezentativă a fermierilor din sectorul ovin.

Executivul precizează că respectă dreptul legal la protest pașnic, dar susține că manifestația de marți a depășit acest cadru și a fost urmată de acte de violență.

„Guvernul face apel la calm și la încetarea violențelor”, se arată în comunicat.

Potrivit Executivului, între reprezentanții crescătorilor de ovine, ANSVSA și Ministerul Agriculturii au avut loc șase întâlniri începând cu 9 iulie. Discuțiile s-au desfășurat atât la Guvern și la sediile instituțiilor centrale, cât și la autoritățile locale din Brașov și Sibiu.