România a început anul comercial agricol 2026/2027 cu exporturi record de grâu și orz. În primele zece săptămâni de la începutul noului an comercial, țara noastră a livrat peste granițele Uniunii Europene mai mult de 2,5 milioane de tone de grâu comun, cu 31,9% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, notează Economica.net.

Potrivit datelor Comisiei Europene, exportatorii români de cereale au avut un start puternic în noul an comercial, început la 1 iulie 2026. România a livrat către piețele din afara UE peste 2,5 milioane de tone de grâu comun, din totalul de 4,9 milioane de tone exportate de Uniunea Europeană.

În timp ce exporturile României au crescut cu 31,9% față de anul trecut, livrările totale ale UE au scăzut cu aproximativ 1%. Cantitatea exportată de blocul comunitar în primele zece săptămâni este, astfel, cea mai mică din ultimii trei ani.

România se află pe primul loc în clasamentul exportatorilor europeni de grâu, la o distanță considerabilă de următoarea clasată, Lituania, care a raportat exporturi de 850.700 de tone.

Arabia Saudită, Algeria și Nigeria, principalele destinații pentru grâul românesc

Cele mai mari volume de grâu exportate de statele membre au ajuns în Arabia Saudită, care a absorbit 14,8% din totalul exporturilor UE, Algeria, cu 11,9%, și Nigeria, cu 10,2%.

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Performanța României vine după un an comercial 2025/2026 în care țara noastră a fost, pentru al doilea an consecutiv, cel mai mare exportator european de cereale către țările terțe.

România domină și exporturile europene de orz

România are o poziție importantă și pe piața europeană de export a orzului. În primele zece săptămâni ale anului comercial 2026/2027, țara noastră a livrat peste 1,2 milioane de tone, cu aproximativ 1% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Cantitatea reprezintă aproximativ 75% din cele 1,6 milioane de tone de orz exportate de Uniunea Europeană în afara blocului comunitar.

Principalele destinații pentru orzul exportat de statele UE au fost Arabia Saudită, cu 53,8% din total, Iordania, cu 19,7%, și Libia, cu 7,9%.

Peste 7,2 milioane de tone de grâu exportate în anul comercial precedent

Datele Comisiei Europene arată că România și-a consolidat poziția de principal exportator european de cereale și în anul comercial 2025/2026. În total, țara noastră a livrat 10,9 milioane de tone de cereale către țări din afara UE.

România s-a situat pe primul loc în Uniunea Europeană atât la exporturile de grâu, cât și la cele de porumb. În cazul grâului comun, livrările au depășit 7,2 milioane de tone, cu peste 30% mai mult decât în anul comercial anterior.

Cantitatea reprezintă aproximativ 31% din totalul grâului comercializat de statele membre către piețele din afara Uniunii Europene.