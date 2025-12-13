Sărbătorile sunt sinonime cu mesele bogate, deserturile tradiționale și momentele petrecute alături de cei dragi. Însă pentru mulți români, această perioadă vine la pachet și cu balonare, disconfort digestiv, oboseală și, adesea, cu kilograme în plus. Nutriționistul Tania Fântână explică modul în care ne putem „pregăti” corpul astfel încât mesele de sărbători să fie o bucurie, nu o povară.

„Cel mai mare mit este să te înfometezi înainte de sărbători ca să poți mânca apoi orice. Nu așa reparăm relația cu mâncarea. Nu cu frică și nu dintr-un nivel scăzut de energie. Nu pregătim un haos cu alt haos”, explică Tania Fântână.

Alimentația echilibrată dinainte contează mai mult decât restricțiile

Specialistul atrage atenția că restricția urmată de exces duce la foame extremă, mâncat haotic, glicemie instabilă și balonare severă. În locul dietelor drastice, recomandarea este clară: mese regulate, bogate în proteine și legume, reducerea alimentelor ultra-procesate și menținerea unui aport moderat de carbohidrați seara.

„Dacă intri în sărbători echilibrat, tentațiile sunt mult mai ușor de controlat”, subliniază nutriționistul.

Hidratarea și fibrele, aliați esențiali înainte de excese

Apa ajută la menținerea senzației reale de foame și sprijină digestia, mai ales în contextul meselor bogate în sare, carne și zahăr. Totodată, creșterea aportului de fibre cu aproximativ o săptămână înainte de sărbători ajută la prevenirea balonării și la echilibrarea glicemiei. Legumele, leguminoasele, semințele și ovăzul ar trebui să fie prezente zilnic.

„Proteinele sunt frâna naturală pentru exces și cel mai bun ajutor pentru sațietate”, explică Tania Fântână. Ouăle, carnea slabă, peștele, iaurtul grecesc, brânzeturile proaspete sau tofu sunt alegeri recomandate. Un mic truc înainte de o masă copioasă: un iaurt mic sau un ou fiert.

Mișcarea și alcoolul, două subiecte sensibile

Mișcarea zilnică ajută metabolismul, reduce inflamația și îmbunătățește tranzitul intestinal. În ceea ce privește alcoolul, recomandarea este clară: niciodată pe stomacul gol, hidratare constantă și evitarea combinației alcool + desert, care favorizează hiperglicemia.

„De sărbători mâncarea nu este doar mâncare, e emoție, tradiție, amintire. Dacă intri cu mentalitatea «azi îmi permit tot», corpul va suferi. Dacă intri cu ideea «mă bucur, dar cu măsură», nu vei simți restricție”, spune nutriționistul.

Conștiența, prezența și capacitatea de a te opri după câteva înghițituri sunt instrumente-cheie pentru un echilibru real. „Nu trebuie să refuzi preparatele tradiționale, ci doar să mănânci cantități mai mici și să nu guști din absolut tot.”

Cu hidratare, fibre, proteine, mișcare și puțină intenție, mesele de sărbători pot rămâne o bucurie, nu o sursă de vinovăție. „Sărbătorile nu sunt un examen, iar mâncarea nu este un premiu. Este doar o parte din bucurie”.