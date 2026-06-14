Industria alimentară globală continuă să se orienteze tot mai puternic către ingrediente pe bază de leguminoase,iar făina de mazăre este unul dintre acestea, în contextul creșterii cererii pentru surse alternative de proteine.

Astfel, compania americană Archer Daniels Midland (ADM) a lansat recent un nou produs din făină de mazăre, parte a unei game mai largi de inovații destinate piețelor din America de Nord și Europa.

Noua făină de mazăre este concepută pentru a răspunde cererii tot mai mari pentru ingrediente funcționale, utilizate în produse precum aluaturi, panificație, produse de tip pane, dar și în cereale și diverse preparate alimentare procesate.

Făina de mazăre, un ingredient versatil pentru industria alimentară

Spre deosebire de alte ingrediente proteice, făina de mazăre conține nu doar proteine, ci și un conținut ridicat de fibre, ceea ce o face potrivită pentru multiple aplicații industriale.

Aceasta poate fi utilizată ca agent de texturare, liant sau ingredient de extindere în produse alimentare, inclusiv în industria cărnii, dar și în segmentul produselor de panificație sau al pastelor.

„Este vorba despre oferirea de opțiuni și accesul consumatorilor la surse de proteine susținute de decenii de expertiză pe bază de plante și inovație globală”, a declarat Tony Payne, director senior de creație, design și dezvoltare la ADM, pentru producer.com

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Lansările de produse alimentare pe bază de leguminoase au crescut de patru ori în ultimii 15 ani

Pe lângă făina de mazăre, ADM a introdus pe piață opt produse proteice noi destinate industriei alimentare din America de Nord și Europa. Șapte dintre acestea sunt izolate și concentrate proteice din soia, însă includerea făinii de mazăre confirmă interesul tot mai mare pentru diversificarea surselor de proteine vegetale.

Potrivit datelor din industrie, lansările de produse alimentare pe bază de leguminoase au crescut de patru ori în ultimii 15 ani, iar majoritatea inovațiilor vizează făina de năut și făina de mazăre.

Această evoluție este susținută atât de trendul alimentației bogate în proteine, cât și de cererea pentru produse fără gluten, două direcții majore ale pieței alimentare globale.

Făina de mazăre se confruntă încă cu provocări legate de gust, în special o ușoară notă amară

Experții din industrie consideră că implicarea unor companii de talia ADM reprezintă un semnal important pentru dezvoltarea sectorului leguminoaselor.

„Este un semn bun că investesc în leguminoase”, a declarat Tanya Der, directoarea departamentului de diversificare și analiză a pieței la Pulse Canada, subliniind că astfel de investiții pot accelera dezvoltarea industriei.

Cu toate acestea, făina de mazăre se confruntă încă cu provocări legate de gust, în special o ușoară notă amară, specifică boabelor de mazăre. Companiile din industrie lucrează însă la tehnologii de procesare care să reducă acest dezavantaj și să îmbunătățească profilul senzorial al ingredientului.

Piață în expansiune, dar dependentă de producția agricolă

Deși cererea pentru ingrediente pe bază de mazăre este în creștere, producția agricolă din Canada, unul dintre principalii furnizori globali, este în scădere.

Suprafața cultivată a fost estimată la 3,08 milioane de acri, în scădere față de vârful de 4,33 milioane de acri înregistrat în 2019, pe fondul problemelor de sănătate ale culturilor.

În ciuda acestor provocări, specialiștii din industrie estimează că piața va continua să crească treptat. În aplicații precum pastele, făina de mazăre poate ajunge să reprezinte până la 30% din compoziția produsului, ceea ce indică un potențial semnificativ pe termen lung.