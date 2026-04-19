Cum să păstrezi mărarul proaspăt săptămâni întregi / Trucul simplu care schimbă complet modul de depozitare

19 apr. 2026, FoodLife
FOTO: Dreamstime/ Anna Sedneva

Mărarul este unul dintre cele mai folosite verdețuri în bucătărie, însă și unul dintre cele mai sensibile. Se ofilește rapid, își pierde aroma și ajunge adesea la gunoi în doar câteva zile. Specialiștii spun însă că durata lui de viață poate fi prelungită semnificativ, dacă este depozitat corect încă din momentul în care ajunge acasă. Potrivit recomandărilor din presa culinară, prima greșeală apare chiar după cumpărare. Mulți pun mărarul direct în frigider, fără o pregătire prealabilă, ceea ce duce la pierderea rapidă a prospețimii. În realitate, modul în care este tratat înainte de depozitare este esențial, scrie Fakt.

Primul pas recomandat este spălarea mărarului în apă rece. Apa caldă trebuie evitată, deoarece accelerează procesul de ofilire și afectează aroma plantei. După spălare, mărarul trebuie manipulat cu grijă, fiind o plantă mult mai sensibilă decât alte verdețuri. Bucățele mici din ramurile lui se rup cu ușurință și ajung la gunoi tocmai părțile cele mai aromate.

Trucul care îi prelungește viața

Metoda considerată cea mai eficientă presupune împărțirea mărarului în porții mai mici. Fiecare porție se așază pe un prosop de hârtie ușor umezit, apoi se rulează și se învelește în folie alimentară. Astfel pregătit, mărarul poate fi păstrat în frigider fără să se ofilească rapid.

Această tehnică ajută la menținerea unui echilibru optim între umiditate și aer, doi factori esențiali pentru prospețimea verdețurilor. Excesul de apă favorizează degradarea, în timp ce lipsa umidității duce la uscarea frunzelor.

Alternativa „la borcan”

O altă metodă eficientă este depozitarea mărarului într-un borcan de sticlă curat și bine închis. În acest caz, planta este așezată în recipient după ce a fost spălată și pregătită corespunzător, respectiv uscat cu un prosop de hârtie.

Pentru un efect suplimentar, se poate adăuga o cantitate mică de sare, care ajută la absorbția umidității și încetinește procesul de deteriorare. Această variantă este considerată o alternativă bună la congelare, mai ales pentru cei care vor să păstreze aroma intensă a mărarului.

Mărarul este extrem de sensibil la temperatură și umiditate și reacționează mai rapid decât alte verdețuri, precum pătrunjelul sau salata, iar condițiile improprii îl fac să își piardă textura și mirosul într-un timp foarte scurt. Din acest motiv, specialiștii recomandă evitarea depozitării necontrolate în frigider, mai ales atunci când planta este umedă sau lăsată în ambalajul original.

Reguli simple care fac diferența

Pentru a păstra mărarul proaspăt cât mai mult timp, câteva reguli sunt esențiale:

  • spălarea doar în apă rece
  • împărțirea în porții mici
  • folosirea unui prosop ușor umed sau a unui recipient etanș
  • evitarea excesului de umiditate și a temperaturilor ridicate

Respectarea acestor pași poate prelungi prospețimea mărarului chiar și cu câteva săptămâni. În plus, reduce risipa alimentară și asigură un ingredient mereu la îndemână pentru supe, salate sau preparate tradiționale. Astfel, o schimbare simplă de rutină poate transforma complet modul în care este păstrată această verdeață aparent banală, dar esențială în bucătărie.

5 fructe care pot reduce riscul de cancer colorectal, potrivit medicilor gastroenterologi / Pepenele roșu, merele și kiwi, pe listă
5 fructe care pot reduce riscul de cancer colorectal, potrivit medicilor gastroenterologi / Pepenele roșu, merele și kiwi, pe listă
VIDEO | Gustările bogate în proteine preferate de actrița Hilary Duff: Pe lista ei se regăsesc batoane din carne, dar și murături
VIDEO | Gustările bogate în proteine preferate de actrița Hilary Duff: Pe lista ei se regăsesc batoane din carne, dar și murături
Plan de 3 zile pentru revenire după mesele de Paște (fără dietă drastică), recomandat de nutriționistul Tania Fântână
Plan de 3 zile pentru revenire după mesele de Paște (fără dietă drastică), recomandat de nutriționistul Tania Fântână
Fermierii susțin utilizarea dronelor în agricultură, dar cer reguli clare și testare științifică pentru aplicarea pesticidelor / AIPROM: „O abordare fără asigurări bazate pe date tehnice și pe știință ar fi riscantă”
Fermierii susțin utilizarea dronelor în agricultură, dar cer reguli clare și testare științifică pentru aplicarea pesticidelor / AIPROM: „O abordare fără asigurări bazate pe date tehnice și pe știință ar fi riscantă”
Flair, disciplină și echilibru în pahar: Valentin Luca, despre ce înseamnă cu adevărat meseria de barman / „Dacă băutura nu e bună, nu contează cât de spectaculos a fost momentul”
Flair, disciplină și echilibru în pahar: Valentin Luca, despre ce înseamnă cu adevărat meseria de barman / „Dacă băutura nu e bună, nu contează cât de spectaculos a fost momentul”