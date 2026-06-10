Lansat din pasiune pentru mâncare și construit fără un plan rigid de business, restaurantul „Suta de grame” a ajuns în mai puțin de un an la sute de clienți zilnic și peste 100 de comenzi online pe zi. Pentru echipă, dezvoltarea livrărilor a schimbat ritmul operațional și a adus o adaptare constantă între experiența din restaurant și cerințele comenzilor online.

Povestea restaurantului „Suta de grame” arată cât de repede poate crește un business nou atunci când răspunde unui obicei de consum tot mai prezent: comenzile online.

„Am început pur și simplu din pasiunea pentru mâncare. Nu am pornit cu vreun plan să facem lucruri mărețe. Voiam doar să creăm un loc”, spune Costin Porojan, managerul restaurantului „Suta de grame”.

Restaurantul a fost lansat în aprilie 2024, într-o perioadă în care piața livrărilor era deja puternic dezvoltată, iar comenzile online deveniseră parte din rutina zilnică a consumatorilor. Primele luni au avut ritmul unui proiect construit treptat, din mers. „Mergeam la Ikea și cumpăram mobilier”, își amintește acesta.

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Intrarea în livrări prin Wolt și creșterea comenzilor online

Restaurantul a intrat pe segmentul livrărilor în februarie 2025. Pentru un business crescut organic, Wolt a devenit rapid un canal important de extindere, ajutând restaurantul să ajungă la clienți noi, dincolo de cei care îi treceau deja pragul, și să își crească vizibilitatea printr-un nou punct de contact cu publicul.

În prezent, restaurantul depășește 100 de comenzi online pe zi, în paralel cu un flux ridicat de clienți în locație. Spațiul dispune de aproximativ 150–200 de locuri, iar în timpul săptămânii primește între 300 și 400 de persoane în sală. În weekend, numărul clienților ajunge la aproximativ 1.500.

Pe măsură ce comenzile online au crescut, echipa a trebuit să își adapteze modul de lucru, astfel încât experiența oferită în restaurant să se regăsească și în livrări. Astfel, Wolt nu a fost doar o platformă de delivery, ci un canal care a susținut creșterea restaurantului și l-a ajutat să ducă mai departe aceeași experiență, într-un format adaptat consumului de acasă.

De la creșterea comenzilor la extinderea echipei

Creșterea volumului de activitate a adus și schimbări importante în interiorul companiei. Echipa restaurantului s-a extins rapid pentru a susține ritmul comenzilor.

„Ne-am dublat personalul”, spune Costin Porojan.

În prezent, restaurantul funcționează cu o echipă de aproximativ 25 de oameni. Managerul spune însă că dezvoltarea livrărilor nu a afectat relația cu clienții. În cazul comenzilor neconforme, problemele sunt soluționate direct, fără proceduri complicate. „Dacă sună un client după o comandă neconformă, în 99% din cazuri o rezolvăm noi”, afirmă acesta.

Cum arată provocarea din spatele unei comenzi livrate

Una dintre cele mai importante provocări pentru restaurant a fost păstrarea experienței produsului și în afara locației.

Potrivit managerului, diferența dintre un preparat servit direct în restaurant și unul transportat pentru livrare rămâne una dintre dificultățile constante pentru restaurantele care dezvoltă puternic comenzile online.

În același timp, viteza de livrare a devenit un element esențial în funcționarea zilnică a businessului. Pentru restaurante, platformele de livrare nu mai sunt doar un canal suplimentar de vânzare, ci o extensie operațională care le ajută să răspundă mai rapid cererii, să optimizeze fluxurile din bucătărie și să ajungă mai eficient la clienți.

În același timp, viteza a devenit un element esențial în funcționarea zilnică a businessului. Unele preparate sunt gata în doar câteva minute de la preluarea comenzii, iar platformele de livrare ajută restaurantele să susțină acest ritm și să ajungă mai eficient la clienți.

Meniul restaurantului include panini, pizza, lasagna, paste și deserturi, produse gândite pentru un flux rapid de preparare și livrare.

Livrările rapide devin un sector cu impact tot mai mare

Dezvoltarea restaurantului reflectă o tendință mai largă din piața locală. Potrivit unei analize PwC privind serviciile de livrare rapidă, ecosistemul de food delivery din România a generat în 2023 o contribuție totală de aproape 2,9 miliarde de lei în economie și a susținut aproximativ 41.000 de locuri de muncă.

Pentru „Suta de grame”, această creștere se traduce printr-un proces continuu de adaptare operațională și de stabilizare a businessului după perioada de început.

După primele luni de activitate, în care încasările depășeau 20.000 de lei pe zi, activitatea s-a stabilizat ulterior la aproximativ 8.000–9.000 de lei pe locație.

„Știam că așa o să fie. A fost un boom la început, ceea ce e firesc”, spune Costin Porojan.

Pornit din pasiune și crescut pas cu pas, restaurantul a integrat rapid livrările în activitatea zilnică, acestea devenind într-un timp scurt unul dintre motoarele de creștere ale businessului.

La un an de Wolt în România, „Suta de grame” este una dintre poveștile care arată cum livrările rapide pot deveni mai mult decât un serviciu complementar: un sprijin real pentru businessurile locale care cresc, se adaptează și ajung mai aproape de clienții lor, oriunde s-ar afla aceștia.