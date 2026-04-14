Prețurile mărfurilor alimentare au fost în martie 2026 cu 7,67% mai mari față de aceeași lună din 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Evoluția vine pe fondul unei inflații anuale de 9,87%, în creștere față de februarie, când rata coborâse la 9,3%, citat de Economedia.

Este a opta lună consecutivă în care inflația anuală rămâne peste pragul de 9%. La nivel trimestrial, în primul trimestru din 2026 comparativ cu perioada similară din 2025, inflația a fost de 9,6%.

Cele mai mari scumpiri din zona alimentară se înregistrează la cafea, unde prețurile au crescut cu 23,29% într-un an. Fructele proaspete sunt mai scumpe cu 14,23%, iar ouăle cu 14,63%. Creșteri semnificative apar și la produsele din zahăr, miere și dulciuri, care au avansat cu 11,16%.

În aceeași perioadă, carnea de bovine s-a scumpit cu 11,47%, iar laptele de vacă și pâinea au înregistrat majorări apropiate de 10%, de 9,69% și, respectiv, 9,86%. Carnea de pasăre este mai scumpă cu 7,73%.

Alte creșteri notabile apar la peștele proaspăt, +7,91%, ulei, +7,31%, și citrice, +9,35%. La băuturi alcoolice, berea s-a scumpit cu 7,74%, iar vinul cu 6,19%.

Există însă și câteva ieftiniri. Cartofii au înregistrat cea mai mare scădere de preț, de 11,08%, urmați de fasole și alte leguminoase, -5,01%. Făina s-a ieftinit cu 3,38%, mălaiul cu 1,78%, iar zahărul a consemnat o scădere ușoară, de 0,52%.