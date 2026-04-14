Prețurile mărfurilor alimentare au fost în martie 2026 cu 7,67% mai mari față de aceeași lună din 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Evoluția vine pe fondul unei inflații anuale de 9,87%, în creștere față de februarie, când rata coborâse la 9,3%, citat de Economedia.
Este a opta lună consecutivă în care inflația anuală rămâne peste pragul de 9%. La nivel trimestrial, în primul trimestru din 2026 comparativ cu perioada similară din 2025, inflația a fost de 9,6%.
Cele mai mari scumpiri din zona alimentară se înregistrează la cafea, unde prețurile au crescut cu 23,29% într-un an. Fructele proaspete sunt mai scumpe cu 14,23%, iar ouăle cu 14,63%. Creșteri semnificative apar și la produsele din zahăr, miere și dulciuri, care au avansat cu 11,16%.
În aceeași perioadă, carnea de bovine s-a scumpit cu 11,47%, iar laptele de vacă și pâinea au înregistrat majorări apropiate de 10%, de 9,69% și, respectiv, 9,86%. Carnea de pasăre este mai scumpă cu 7,73%.
Alte creșteri notabile apar la peștele proaspăt, +7,91%, ulei, +7,31%, și citrice, +9,35%. La băuturi alcoolice, berea s-a scumpit cu 7,74%, iar vinul cu 6,19%.
Există însă și câteva ieftiniri. Cartofii au înregistrat cea mai mare scădere de preț, de 11,08%, urmați de fasole și alte leguminoase, -5,01%. Făina s-a ieftinit cu 3,38%, mălaiul cu 1,78%, iar zahărul a consemnat o scădere ușoară, de 0,52%.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți