Fermierii din celebrul bazin legumicol Glodeanu Sărat sunt în pragul disperării. O ploaie torențială de o violență extremă, care a durat doar un sfert de oră, a transformat întreaga zonă într-un lac. Vijelia a rupt foliile solariilor, în timp ce puhoaiele de apă au inundat și au compromis aproape în totalitate culturile de legume, anunță Știri de Buzău.

Potrivit declarațiilor făcute de legumicultori, nivelul apei în interiorul solariilor a atins rapid 30-40 de centimetri. Din cauza solului saturat, plantele au rămas acoperite mult prea mult timp de apă, ceea ce înseamnă că rădăcinile vor putrezi, iar recolta nu mai poate fi salvată sub nicio formă.

De la viscol la inundații

Această nouă calamitate reprezintă o lovitură fatală pentru producători, care se confruntă cu al doilea dezastru major din ultimele luni. În luna februarie a acestui an, un viscol puternic le-a distrus parțial sau total structurile de susținere și foliile solariilor, provocându-le pagube uriașe.

Fermierii investiseră ultimele resurse pentru a repara solariile, sperând că își vor recupera pierderile din recolta de roșii extratimpurii, programată pentru culegere și valorificare chiar în această perioadă. În doar 15 minute, munca de luni de zile și investițiile financiare masive ale legumicultorilor au fost măturate de ape.

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Viitorul bazinului legumicol, sub semnul întrebării

Glodeanu Sărat este unul dintre principalii furnizori de legume proaspete pentru piețele și supermarketurile din România, iar distrugerea culturilor locale va avea un impact direct asupra aprovizionării cu produse românești.

În acest moment, oamenii se tem că fără un sprijin financiar de urgență din partea autorităților nu vor mai avea resursele necesare pentru a curăța terenurile, a cumpăra noi folii și a relua activitatea, mulți dintre ei riscând falimentul.