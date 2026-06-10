Spania deține o poziție de lider absolut la nivel mondial într-un sector extrem de strict și controversat: cultivarea macului (Papaver somniferum). Cu peste 10.000 de hectare de plantații legale, țara iberică furnizează o materie primă vitală pentru industria farmaceutică globală, din care se extrag alcaloizi esențiali precum morfina, codeina, tebaina, papaverina și noscapina, relatează El Periodico.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) consideră această resursă drept una „strategică” pentru medicină, iar locația culturilor este secretă din motive de securitate.

Compania care deține monopolul legal

Singura entitate din Spania autorizată să cultive și să proceseze floarea uscată de mac din care se extrage opiul este Alcaliber. Compania colaborează în prezent cu aproximativ 400 de fermieri strict selectați, ale căror terenuri se întind în regiunile Castilia-La Mancha și Castilia și León.

„Este o cultură specială, cu caracter stupefiant, un produs extrem de sensibil. De aceea, discreția face parte din activitatea noastră zilnică. Este ca și cum ai produce lingouri de aur: nimeni nu trebuie să știe unde sunt fabricate sau unde sunt depozitate”, explică José Antonio de la Puente Martín, CEO-ul Alcaliber.

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Pentru agricultori, cultura este extrem de atractivă deoarece prețul le este garantat de companie încă de la începutul campaniei. Totuși, standardele de calitate impuse sunt draconice, fiind necesare sisteme avansate de irigații și tehnologii de însămânțare de înaltă precizie.

Supravegherea ONU și procesul de producție

Fiind vorba despre substanțe cu risc ridicat de toxicitate, întregul sector este monitorizat de la nivel internațional. Organul ONU responsabil cu supravegherea tratatelor privind drogurile (JIFE) colaborează strâns cu Spania pentru a menține un echilibru perfect între producția anuală și consumul medical global, evitând astfel supraproducția sau crizele de stoc. În ultimii ani, Spania a menținut o producție constantă de aproximativ 200 de tone (200.000 kg) de substanță activă pe an.

Recoltarea: Spre deosebire de opiul pur ilegal (care se extrage când planta este încă verde), recolta legală se realizează în iulie, când capsulele de mac sunt complet uscate.

Procesarea: În fabricile Alcaliber din Albacete și Toledo, această „paie uscată” este combinată cu solvenți speciali pentru a izola principiile active folosite ulterior în medicamente precum analgezicele pentru dureri severe sau siropurile de tuse (cum este codeina).

Inovație oncologică: În laboratoarele proprii se dezvoltă inclusiv noscapină, un alcaloid utilizat în tratamentele antitumorale.

Pe lângă utilizarea farmaceutică, semințele de mac rezultate din procesare (care au o valoare nutrițională ridicată, fiind bogate în proteine, fibre și minerale) sunt separate și comercializate către industria panificației și a patiseriei.

De ce se păstrează secretul

Secretomania din jurul acestor câmpuri nu este o simplă măsură birocratică, ci o necesitate reală de protecție. În această perioadă a anului, Spania, și în special provincia Toledo, se confruntă cu un fenomen îngrijorător: invazia așa-numiților „vampiri de opiu”.

Aceștia sunt grupuri de nomazi veniți din toate colțurile Europei care caută și recoltează ilegal macul care crește în mod sălbatic sau la marginile plantațiilor. Din acest motiv, autoritățile și proprietarii fac eforturi uriașe ca locațiile exacte ale marilor culturi comerciale să nu devină publice, pentru a evita asalturile organizate.

„Spania este o țară optimă pentru macul somnifer, deoarece această plantă are nevoie de mult soare și de apă, atât din cer, cât și din subteran, prin sisteme bune de irigații”, concluzionează CEO-ul Alcaliber.

Compania, care are 265 de angajați direcți și o istorie de peste 60 de ani în acest sector de nișă, își menține cu mândrie statutul de furnizor global pentru un medicament considerat de maximă importanță strategică pe plan mondial.