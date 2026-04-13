Pasiunea pentru albine l-a transformat pe un elev din Iași într-un exemplu rar de perseverență și inițiativă. La doar 17 ani, Codrin Carabaș și-a construit propria stupină, pornind de la economii strânse în timp și de la o curiozitate apărută în copilărie. Totul a început simplu, în grădina casei, unde a descoperit pentru prima dată lumea albinelor. „Pur și simplu mi-au stârnit curiozitatea și mi-am dorit foarte mult să am stupi”, a povestit tânărul pentru Ziarul de Iaşi. De la acel moment, interesul s-a transformat într-un plan concret, susținut de dorința de a construi ceva pe cont propriu.

Elev la profil Matematică-Informatică la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, Codrin nu a urmat o școală de apicultură. Cunoștințele le-a acumulat singur, din discuții cu apicultori și din experiență directă. Primele resurse au venit chiar din familie, prin lăzile vechi ale bunicului, care au devenit baza viitoarei stupine.

Pentru a-și cumpăra primele familii de albine, tânărul a strâns bani din bursă, alocație și economii personale. Investiția inițială a fost de aproximativ 1.000 de lei pentru două familii de albine, sumă adunată cu răbdare. Chiar dacă părinții au fost reticenți la început, considerând activitatea riscantă, seriozitatea lui i-a convins în timp.

Apicultura, combinată cu tehnologia

Viața de licean și responsabilitățile unei stupine nu sunt ușor de gestionat. Însă Codrin și-a organizat programul astfel încât să poată avea grijă de albine. În timpul săptămânii este la Iași, iar în weekend revine acasă, unde verifică stupii și se ocupă de întreținerea lor. Pentru el, apicultura nu este doar o activitate practică, ci și o experiență personală. „Când sunt printre albine și stupi mă simt foarte relaxat. Zumzetul lor este foarte plăcut”, spune tânărul. Această legătură l-a determinat să își dorească extinderea stupinei, obiectivul fiind de a ajunge la zece stupi și, eventual, de a transforma pasiunea într-o mică afacere.

Un element care diferențiază povestea lui este modul în care a reușit să combine apicultura cu tehnologia. Din dorința de a îmbina fizica și pasiunea pentru albine, Codrin a dezvoltat un sistem electronic de monitorizare a stupilor. Proiectul, numit ApiSAVE, urmărește parametri precum temperatura, umiditatea și sunetul din stup, dar include și un mecanism de combatere a varozei, una dintre cele mai periculoase boli ale albinelor.

Dispozitivul generează căldură controlată pentru a elimina paraziții fără a afecta colonia și trimite alerte în cazul unor probleme, cum ar fi pierderea mătcii. Inovația i-a adus lui Codrin recunoaștere internațională. El a fost premiat cu medalie de bronz la Festival of Engineering, Science and Technology (IFEST) din Tunisia.

Povestea elevului din Iași arată că inițiativa și perseverența pot transforma o pasiune într-un proiect cu rezultate concrete. De la primele economii și până la un sistem inovator premiat internațional, drumul parcurs de Codrin Carabaș reflectă o combinație rară de curaj, muncă și creativitate.