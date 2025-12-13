Mâncarea este esențială pentru viață, însă nu este suficient doar să mâncăm. Contează ce alegem să punem în farfurie, pentru că alimentele potrivite ne oferă energie, nutrienți și stare de bine. O alimentație echilibrată susține atât sănătatea fizică, cât și pe cea mentală, notează ABC.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Fructele, legumele, cerealele integrale, leguminoasele, fructele oleaginoase și proteinele de calitate stau la baza unei diete sănătoase. Dar ce mănâncă, de fapt, un specialist în nutriție? Ce alimente nu lipsesc din frigiderul său și ce evită să aibă în casă?

Pentru a afla răspunsurile, ne inspirăm din recomandările Larei Garcelán, dietetician-nutriționist în cadrul HM Hospitales.

Ce alimente nu lipsesc din frigiderul unei nutriționiste

„În cămara și frigiderul meu predomină alimentele proaspete, minim procesate și versatile, care permit pregătirea unor mese echilibrate fără complicații”, explică Lara Garcelán.

Printre alimentele de bază se numără: fructe și legume variate (proaspete și congelate), leguminoase uscate și la conservă, ouă, pește (proaspăt, congelat sau la conservă), proteine slabe (pui, curcan), fructe oleaginoase și semințe, ulei de măsline extravirgin, cereale integrale (ovăz, orez, paste integrale), lactate și produse derivate.

Aceste alimente permit combinații rapide, gustoase și nutritive, fără a fi nevoie de rețete complicate.

Cele mai importante 3 categorii alimentare pentru sănătate

Dintre toate, nutriționista evidențiază trei grupe esențiale, datorită impactului lor asupra sănătății și versatilității:

Legumele și zarzavaturile reprezintă baza aproape oricărei mese. Sunt bogate în fibre, vitamine și compuși protectori pentru organism. Legumele congelate sau la conservă își păstrează valoarea nutritivă și sunt ideale atunci când timpul este limitat.

Leguminoasele și cerealele integrale sunt o sursă excelentă de proteine vegetale, fibre și micronutrienți. Pot fi folosite în salate, supe sau mâncăruri gătite rapid. Variantele la borcan sau pentru microunde sunt aliați de nădejde în zilele aglomerate.

Proteinele animale sănătoase cum ar fi ouăle, peștele și lactatele oferă proteine de înaltă valoare biologică, calciu, vitamina D și acizi grași omega-3, contribuind la menținerea masei musculare și a sănătății oaselor.

Alimente pe care un nutriționist le evită

Nu este vorba despre interdicții stricte, ci despre a nu oferi acestor produse un rol central în alimentația zilnică. De aceea, un nutriționist evită să aibă în casă:

Produse ultraprocesate cu zahăr adăugat, făină rafinată și grăsimi de proastă calitate (patiserie industrială, snacksuri, băuturi îndulcite, mezeluri grase)

Alcool (vin, bere, băuturi spirtoase)

Alimente sărace în nutrienți care favorizează ronțăitul automat (biscuiți, batoane, chipsuri)

Mâncăruri semipreparate (pizza, nuggets, lasagna)

Regula este simplă: nu ai în casă, nu mănânci.

Cum să ai o cămară nutritivă chiar și când nu ai timp

Pentru persoanele cu un program încărcat, soluția constă în „rezervele sănătoase”, alimente care permit prepararea rapidă a unor mese echilibrate: legume congelate sau la conservă naturală, leguminoase gătite la borcan, pește la conservă (ton, sardine, macrou în ulei de măsline), ouă, cereale integrale gătite în avans (orez, quinoa, paste), gustări sănătoase: fructe, iaurturi, fructe oleaginoase, hummus cu legume.

De asemenea, gătitul „în avans” (batch cooking) o dată sau de două ori pe săptămână te ajută să ai mereu la îndemână mese gătite acasă, fără stresul gătitului zilnic.

O alimentație sănătoasă nu trebuie să fie complicată. Cu o cămară bine organizată, alimente de calitate și puțină planificare, poți avea mese echilibrate în fiecare zi. Inspirându-ne din obiceiurile nutriționiștilor, putem face alegeri mai bune pentru sănătatea noastră, fără excese și fără restricții inutile.