Chef-ul portughez João Sá, proprietarul restaurantului SÁLA din Lisabona, distins cu o stea Michelin, consideră că România are potențialul necesar pentru a intra în celebrul ghid gastronomic, însă acest lucru depinde de un parteneriat între stat și organizația Michelin. Declarațiile au fost făcute pentru publicația ECONOMEDIA, în cadrul festivalului Taste of Transylvania, desfășurat la Gilău, județul Cluj.

Într-un interviu acordat Economedia și Actualdecluj.ro, bucătarul portughez a explicat că prezența unei țări în Ghidul Michelin nu depinde exclusiv de existența restaurantelor de calitate, ci și de interesul autorităților de a susține evaluarea destinației de către inspectorii ghidului.

„Țările plătesc pentru ca ghidul să fie acolo. Deci este o chestiune dacă România vrea sau nu să fie acolo”, a declarat João Sá.

Chef-ul a oferit exemplul Portugaliei, care din 2023 beneficiază de un ghid Michelin dedicat, separat de cel al Spaniei. Potrivit acestuia, schimbarea a fost posibilă în urma unei decizii strategice la nivel național, menită să consolideze poziționarea țării pe harta gastronomică internațională.

João Sá conduce restaurantul SÁLA din Lisabona, recompensat cu o stea Michelin, și susține că obținerea acestei distincții a schimbat radical profilul clienților. După intrarea în ghid, restaurantul a început să atragă mai mulți turiști gastronomici internaționali, dispuși să cheltuiască mai mult pentru experiențe culinare și vinuri premium.

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În același timp, chef-ul atrage atenția că steaua Michelin aduce și o presiune suplimentară. „Sunt dispuși să plătească mai mult, dar, în același timp, sunt mai pretențioși. Pentru că știu ce e bun. Acum e liga mare”, a afirmat acesta.

Tema șanselor României de a intra în Ghidul Michelin a fost abordată recent și de chef-ul român Alex Petricean, care a lucrat în restaurante premiate cu stele Michelin din Europa. Acesta consideră că piața locală este pregătită, însă procesul necesită un demers oficial al statului român.

Potrivit informațiilor publicate de Michelin, finanțarea evaluării unei destinații nu garantează acordarea de stele restaurantelor locale. Rolul acesteia este de a permite inspectorilor să analizeze scena gastronomică, în timp ce distincțiile sunt acordate exclusiv pe baza criteriilor de calitate stabilite de ghid.

Stelele Michelin sunt evaluate anual și sunt acordate în funcție de cinci criterii principale: calitatea ingredientelor, tehnicile culinare, armonia aromelor, personalitatea bucătăriei și consecvența preparatelor. Un restaurant poate primi una, două sau trei stele, în funcție de nivelul experienței gastronomice oferite.

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