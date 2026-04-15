Colțunașii congelați sunt o soluție rapidă pentru o masă gustoasă, însă mulți fac aceeași greșeală. Îi gătesc incorect și ajung cu un preparat moale, lipicios, fără textură. Bucătarii atrag atenția că există un truc simplu care poate face diferența dintre un preparat reușit și unul compromis. Potrivit specialiștilor citați de presa culinară, una dintre cele mai frecvente erori este fierberea incorectă. Mulți oameni pun o cantitate mare de colțunași direct în oală, fără să țină cont de spațiu și de temperatura apei. Rezultatul este că aceștia se lipesc între ei și își pierd forma, arată Fakt.

Cheia preparării corecte este simplă: colțunașii trebuie fierți în cantități mici. Dacă sunt înghesuiți, nu se vor găti uniform și se vor transforma într-o masă lipicioasă. Bucătarii recomandă introducerea lor treptată în apă clocotită și menținerea unei temperaturi constante. În plus, este important să fie amestecați ușor la început, pentru a preveni lipirea de fundul vasului sau între ei.

Nu este nevoie de decongelare

Un alt aspect important este că colțunașii nu trebuie dezghețați înainte de gătire. Introduși direct în apă fierbinte, aceștia își păstrează mai bine forma și textura. Dezghețarea prealabilă îi poate face mai fragili și predispuși la rupere.

Colțunașii sunt considerați gătiți atunci când se ridică la suprafața apei. După acest moment, trebuie lăsați încă puțin timp la fiert, apoi scoși cu grijă pentru a evita excesul de apă. Dacă sunt lăsați prea mult în oală, textura lor se deteriorează rapid și devin prea moi.

Pasul care face diferența

Pentru o textură mai bună, bucătarii recomandă un pas suplimentar: rumenirea în tigaie după fierbere. Această metodă oferă un contrast plăcut între interiorul moale și exteriorul ușor crocant.

Prăjirea în unt sau ulei, alături de ceapă, este una dintre cele mai folosite tehnici pentru a îmbunătăți gustul și textura preparatului.

Problema apare, de regulă, din cauza a trei greșeli:

aglomerarea oalei

fierberea prea lungă

manipularea excesivă în timpul gătitului

Acestea duc la ruperea aluatului și la pierderea consistenței.

Deși par ușor de preparat, colțunașii congelați necesită atenție la detalii. Respectarea câtorva reguli simple poate transforma complet rezultatul final. Astfel, diferența dintre un preparat reușit și unul nereușit nu ține de ingrediente, ci de modul în care sunt gătiți.