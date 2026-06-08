Mai multe cartiere rezidențiale din Berlin se confruntă cu o infestare masivă de omizi procesionare ale stejarului, o specie cunoscută pentru firele microscopice toxice care pot provoca reacții alergice severe. Locuitorii acuză autoritățile că nu iau măsuri suficiente pentru limitarea fenomenului, relatează Euronews, citat de Mediafax.

Cele mai afectate zone se află în districtul Charlottenburg-Wilmersdorf, unde autoritățile au fost nevoite să închidă terenuri sportive și spații verzi din cauza riscurilor pentru sănătatea publică.

Situația este deosebit de gravă în apropierea zonei Jungfernheide. Potrivit locuitorilor, omizile și cuiburile acestora au acoperit mașini, fațade de clădiri, corpuri de iluminat și chiar intrările în locuințe.

„Persoanele în vârstă nu mai îndrăznesc să iasă din case”, a declarat consilierul districtual Nico Kaufmann, citat de presa germană.

Localnicii susțin că numeroși copii au suferit iritații severe și bășici pe piele după contactul cu firele toxice ale omizilor. Unele persoane spun că sunt nevoite să utilizeze zilnic medicamente pe bază de cortizon pentru a ține sub control simptomele.

- articolul continuă mai jos -

De ce sunt periculoase aceste omizi

Pericolul este reprezentat de firele extrem de fine care acoperă corpul omizilor. Acestea conțin o proteină toxică numită thaumetopoeină, capabilă să provoace reacții alergice puternice.

Firele pot fi transportate de vânt și ajung cu ușurință pe piele, în ochi sau în căile respiratorii. Specialiștii avertizează că expunerea poate provoca mâncărimi intense, erupții cutanate, conjunctivită și dificultăți respiratorii.

Riscul persistă chiar și după ce omizile părăsesc cuiburile, deoarece firele toxice rămân active pentru perioade îndelungate în mediul înconjurător.

Locuitorii au lansat o petiție

Nemulțumirea locuitorilor este amplificată de faptul că autoritățile sanitare nu intervin direct în combaterea infestării. Omizile procesionare ale stejarului nu sunt încadrate în categoria dăunătorilor clasici, precum șobolanii, iar legislația privind protecția plantelor limitează utilizarea anumitor biocide împotriva acestora.

În aceste condiții, locuitorii au lansat o petiție prin care solicită autorităților din Berlin adoptarea unui plan obligatoriu de protecție și intervenție pentru zona Jungfernheide și pentru alte cartiere afectate de infestare.

Omida procesionară a stejarului este întâlnită în mai multe țări europene, iar extinderea arealului său este asociată de specialiști și cu iernile mai blânde din ultimii ani, care favorizează supraviețuirea larvelor.