Sărbătorile de Paște lasă în urmă, aproape în fiecare an, o grămadă de ouă vopsite, pe care le putem transforma în ingredientul principal al unor preparate diferite de ceea ce a servit la masa de Paște. Dar egal de gustoase, ușor și rapid de pregătit.

Iată trei rețete de salate care transformă ouăle fierte în gustări pline de savoare. Le putem lua și la pachet, pentru că de mâine începem munca sau școala, dar pot ține loc și de un mic dejun sau o cină mai lejeră.

1. Salată de ouă cu avocado și măsline

Această variantă este ideală pentru cei care preferă o textură fină și un profil nutritiv ridicat, datorită grăsimilor sănătoase din avocado.

Ingrediente:

3 ouă fierte tari, 1 avocado copt, 1 legătură de ceapă verde (sau jumătate de ceapă uscată), 10-15 măsline negre (fără sâmburi), sare și piper.

Dressing: 2-3 linguri de maioneză, 1 lingură suc de lămâie, 1 linguriță muștar Dijon.

Preparare:

După ce ați ciocnit ouăle roșii, curățați-le și tăiați-le mărunt. Avocado-ul se curăță de coajă, se scoate sâmburele și se taie în cubulețe, iar măslinele se feliază subțire și se usucă pe un șervet. Într-un bol generos, amestecați ingredientele pentru dressing până la omogenizare, apoi încorporați ușor ouăle, avocado-ul, ceapa tocată și măslinele. Rezultatul este o salată extrem de cremoasă, perfectă pentru a fi servită pe felii de pâine prăjită.

2. Salată de ouă cu rădăcinoase și iaurt grecesc

Dacă doriți ceva revigorant și plin de vitamine, această salată care folosește legume de primăvară este alegerea perfectă. În plus aceste legume vin cu o textură crocantă.

Ingrediente:

3 ouă fierte tari, 1 morcov, un sfert de țelină, 1 gulie mică, 4-5 ridichi roșii, jumătate de nap, ceapă verde.

Dressing: 4 linguri iaurt grecesc (10% grăsime), 1 lingură ulei de măsline, 1 lingură suc de lămâie, mărar proaspăt, opțional puțin muștar sau maioneză.

Preparare:

Secretul acestei salate constă în textura legumelor: curățați morcovul, țelina, gulia și napul, apoi dați-le pe răzătoarea mare sau folosiți un chopper pentru a obține bucățele mici și crocante. Amestecați rădăcinoasele cu ceapa verde tăiată rondele. Turnați deasupra dressingul pregătit separat din iaurt, ulei și arome. La final, adăugați ouăle tăiate mărunt și omogenizați ușor. Se poate servi imediat sau să lăsați câteva ore în frigider pentru ca iaurtul să marineze rădăcinoasele.

3. Salată orientală

Salata orientală rămâne cea mai populară metodă de a folosi ouăle de Paște în bucătăria românească, fiind o masă sățioasă și ușor de pregătit.

Ingrediente:

3 cartofi fierți în coajă, 3 ouă fierte, o jumătate de ceapă sau o ceapă mică, măsline negre, vreo 15 buc., 3 castraveți murați sau gogoșari.

Dressing: ulei, oțet (sau zeamă de lămâie), sare și piper.

Preparare:

Tăiați cartofii cubulețe după ce s-au răcit. Aceștia se amestecă cu ouăle fierte tăiate în sferturi sau rondele, ceapă tăiată peștișori, măslinele și, după preferință, castraveți murați sau gogoșari în oțet pentru o notă acidă. Puneți dressingul deasupra și amestecați bine.

