Un preparat considerat cândva simbol al bucătăriei simple și economice revine în atenția consumatorilor. Pasta făcută din untură cu jumări, asociată adesea cu perioada comunistă, este redescoperit pentru gustul intens și accesibilitatea ingredientelor.

Gușa, din care este făcut acest preparat, este mai puțin cunoscut decât alte părți ale animalului, fiind un ingredient cu proprietăți culinare apreciate. Este vorba despre o bucată de carne din zona inferioară a capului porcului, caracterizată printr-un conținut ridicat de grăsime. Această particularitate îl face potrivit pentru preparate precum untura cu jumări, deoarece oferă o textură bogată și un gust pronunțat.

În trecut, acest tip de carne era folosit frecvent în gospodării, mai ales în perioadele în care resursele erau limitate. În anii regimului comunist, fiecare ingredient era valorificat la maximum, iar această parte a porcului devenise o alegere populară pentru preparate sățioase și ieftine.

Astăzi, interesul pentru rețetele tradiționale a readus acest preparat în prim-plan. Untura cu jumări este apreciată pentru simplitatea modului de preparare și pentru aroma intensă. Rețeta presupune ingrediente de bază, precum carne, slănină, ceapă, usturoi și condimente. Acestea sunt gătite lent pentru a obține o consistență cremoasă și bucăți crocante de jumări.

- articolul continuă mai jos -

Gust mai bogat

Specialiștii în gastronomie subliniază că acest tip de untură are un gust mai bogat decât cel preparat doar din slănină. În plus, gușa este considerată o alternativă mai accesibilă ca preț, fiind adesea mai ieftină decât alte părți ale porcului, dar la fel de aromat. De altfel, acest tip de untură de porc nu este doar un preparat specific României. El este întâlnit în multe bucătării europene, unde este folosit atât ca ingredient de bază, cât și ca adaos pentru diverse rețete. În mod tradițional, este obținut din slănină, gușă sau bacon și este adesea combinat cu ceapă, sare sau alte condimente pentru un plus de gust.

Revenirea acestui preparat reflectă o tendință mai largă de reîntoarcere la rețetele simple, considerate autentice. Într-o perioadă dominată de produse procesate, tot mai mulți consumatori caută gusturi tradiționale și metode de gătit inspirate din trecut.

Astfel, pasta de untură cu jumări nu mai este doar o amintire a unei perioade dificile, ci devine din nou un simbol al bucătăriei tradiționale, apreciat pentru simplitate, savoare și versatilitate.