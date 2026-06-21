Cafeaua cu gheață a devenit una dintre băuturile preferate ale verii, însă prețurile din cafenele îi determină pe tot mai mulți consumatori să încerce variante preparate acasă. O jurnalistă specializată în gastronomie a testat patru metode populare de preparare a cafelei reci pentru a afla care oferă cel mai bun raport între gust, timp și efort, notează publicația Real Simple.

Experimentul a pornit de la aceeași bază: boabe de cafea proaspăt măcinate, cu prăjire medie, și apă de la robinet. Fiecare metodă a fost evaluată după gust, ușurința preparării și utilitatea în viața de zi cu zi.

Cafeaua fierbinte rămasă și răcită la frigider, cea mai practică variantă

Metoda declarată câștigătoare a fost și cea mai simplă. Cafeaua se prepară normal, prin filtrare sau turnare manuală, apoi se lasă să se răcească și se păstrează într-un recipient închis la frigider. Ulterior, se servește peste cuburi de gheață.

Potrivit testului, această variantă este ideală pentru cei care vor o cafea rece rapidă, fără planificare suplimentară. În plus, funcționează foarte bine dacă băutura este completată cu lapte vegetal, siropuri aromate sau miere.

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Cafeaua fierbinte turnată direct peste gheață

O altă metodă populară presupune prepararea cafelei fierbinți și turnarea ei direct peste gheață. Dezavantajul este că o parte din gheață se topește imediat, iar băutura poate deveni diluată.

Pentru a compensa, specialiștii recomandă prepararea unei cafele puțin mai concentrate. O soluție ingenioasă este folosirea unor cuburi de gheață realizate chiar din cafea, care răcesc băutura fără să îi reducă intensitatea gustului.

Cold brew, cea mai gustoasă, dar și cea mai laborioasă

Metoda cold brew continuă să fie preferata iubitorilor de cafea intensă și catifelată. Cafeaua măcinată grosier se amestecă cu apă rece și se lasă la infuzat între 16 și 24 de ore, după care se filtrează.

Rezultatul este o băutură cu aciditate redusă și arome mai bogate decât în cazul cafelei răcite tradițional. Totuși, timpul lung de preparare și necesitatea filtrării fac din această metodă una mai puțin practică pentru consumul zilnic.

Aparatele automate pentru cold brew câștigă teren

Tot mai multe espressoare și cafetiere inteligente includ programe dedicate pentru cold brew. În test, o astfel de funcție a reușit să producă o cafea rece concentrată în aproximativ 90 de minute, mult mai rapid decât metoda clasică.

Utilizatorul trebuie doar să cântărească boabele de cafea și să pornească programul, aparatul ocupându-se de restul procesului.

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Ce recomandă specialiștii

Concluzia testului este că nu există o metodă perfectă pentru toată lumea. Dacă principalul criteriu este comoditatea, cafeaua preparată normal și răcită ulterior la frigider reprezintă cea mai bună alegere. Pentru cei care pun gustul pe primul loc, cold brew rămâne standardul de referință.

Indiferent de metoda aleasă, calitatea boabelor este esențială. Specialiștii recomandă utilizarea cafelei proaspăt prăjite și măcinate, deoarece aceasta oferă arome mai complexe. În schimb, păstrarea cafelei în congelator nu este recomandată, deoarece poate accelera oxidarea și poate afecta profilul aromatic al băuturii.