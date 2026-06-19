Consumatorii români citesc tot mai atent etichetele, verifică originea produselor și cer mai multă transparență din partea marilor companii alimentare, spune Giuseppe Carella, Country Manager Nestlé România, într-un interviu acordat G4Food. Potrivit acestuia, cele mai dinamice categorii sunt cafeaua, hrana pentru animale de companie, cerealele bogate în proteine și produsele inspirate din bucătăria asiatică, segmentul noodles înregistrând în 2025 o creștere de peste 25% în volum și 36% în valoare.

În contextul presiunilor persistente asupra costurilor din industria alimentară, Nestlé mizează pe investiții masive în cercetare și dezvoltare, de aproximativ 1,7 miliarde de franci elvețieni anual, și pe o strategie axată pe mai puține lansări, dar cu impact mai mare. Compania susține că accesibilitatea produselor rămâne o prioritate pentru consumatorii români.

Privind spre următorii ani, Giuseppe Carella consideră că cea mai importantă transformare pentru marile companii alimentare va fi personalizarea nutriției, la intersecția dintre inteligența artificială, date și cercetarea nutrițională. În paralel, proteinele alternative și ambalajele sustenabile vor remodela industria, iar succesul produselor pe bază de plante va depinde în primul rând de gustul oferit consumatorilor.

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„Consumatorii români citesc etichetele, sunt sceptici față de ingrediente, cercetează originea produselor și se așteaptă ca brandurile să fie transparente”

G4Food: În ultimii ani, consumatorii din Europa de Sud și de Est au devenit mult mai atenți la ingrediente, origine și procesarea alimentelor. Cum vede Nestlé această schimbare de comportament în România și care sunt categoriile de produse cu cea mai rapidă creștere?

Giuseppe Carella: Această schimbare este reală și se accelerează. Consumatorii din întreaga regiune SEE, și în special cei din România, sunt astăzi mai bine informați ca niciodată. Ei citesc etichetele, sunt sceptici față de ingrediente, cercetează originea produselor și se așteaptă ca brandurile să fie transparente.

Pentru Nestlé, acest lucru nu reprezintă o amenințare, ci o oportunitate. Suntem dedicați produselor sigure, de înaltă calitate, testate și certificate conform celor mai înalte standarde. Ceea ce se schimbă este nevoia de a comunica acest lucru mai clar și mai proactiv.

Categoriile cu cea mai rapidă creștere în România sunt cele în care putem demonstra în mod clar calitatea: cafeaua (unde aprovizionarea sustenabilă este un factor cheie de diferențiere — 100% din cafeaua noastră provine din surse sustenabile), hrana pentru animale de companie (unde rigoarea științifică și validarea veterinară sunt extrem de importante pentru proprietarii de animale) și cerealele, unde interesul consumatorilor pentru proteine, fibre și cereale integrale generează noi oportunități de creștere — variantele noastre de cereale bogate în proteine aproape dublează conținutul de proteine față de rețetele standard.

În segmentul food și culinary, categoria de noodles și bucătărie asiatică a crescut cu peste 25% în volum și 36% în valoare în 2025, fiind impulsionată de consumatorii tineri, curioși în privința gusturilor globale, dar și atenți la simplitatea ingredientelor și la comoditate.

G4Food: Nestlé vorbește tot mai mult despre echilibrul dintre nutriție, accesibilitate și sustenabilitate. Cum reușiți să mențineți produsele accesibile pentru consumatori într-o perioadă în care costurile din industria alimentară rămân ridicate?

Giuseppe Carella: Nu există o formulă simplă. Este nevoie de disciplină constantă la nivelul întregului lanț de valoare. De la modul în care ne aprovizionăm cu ingrediente, la modul în care administrăm lanțul de aprovizionare, până la modul în care structurăm prețurile și politica promoțională împreună cu partenerii din retail.

Amploarea noastră globală ne oferă avantaje reale: investim anual 1,7 miliarde CHF în cercetare și dezvoltare, în 23 de centre de cercetare la nivel mondial. Această investiție ne permite să reformulăm, să optimizăm și să inovăm în moduri pe care jucătorii mai mici pur și simplu nu le pot replica și să facem acest lucru gestionând costurile în mod responsabil.

De asemenea, am făcut o alegere strategică de a ne concentra pe mai puține inovații, dar mai mari și mai relevante, în loc să lansăm zeci de produse noi care diluează focusul și cresc costurile. Produsele emblematice nou lansate, precum KITKAT Cookie Dough, NESCAFÉ Cappuccino Tiramisu sau gama noastră de cereale bogate în proteine, oferă mai multă valoare per inovație.

În ceea ce privește accesibilitatea: rămânem profund angajați să oferim produse de calitate la prețuri accesibile pentru consumatorii români, în viața lor de zi cu zi.

„Ne-am angajat ca 27,6% din ingredientele noastre esențiale să provină din agricultură regenerativă”

G4Food: România are un potențial agroalimentar semnificativ, dar se confruntă și cu provocări legate de capacitatea de procesare și lanțurile de aprovizionare. Există planuri de extindere a parteneriatelor locale sau de integrare a unui volum mai mare de ingrediente provenite din România în produsele Nestlé?

Giuseppe Carella: Suntem un partener pe termen lung pentru rețeaua noastră de retail și furnizori din România. Studiul nostru de impact pentru ultimii 30 de ani în România demonstrează amploarea amprentei noastre economice, atât în amonte, cât și în aval, în economia locală.

La nivel global, Nestlé investește 1,2 miliarde CHF în agricultura regenerativă la nivelul întregului lanț de aprovizionare, cu un accent puternic pe construirea unor relații de aprovizionare sustenabile și trasabile cu fermierii. Ne-am angajat ca 27,6% din ingredientele noastre esențiale să provină din agricultură regenerativă, iar acest angajament se reflectă și în modul în care dezvoltăm lanțurile locale de aprovizionare.

G4Food: Industria alimentară traversează o perioadă de transformări rapide, de la AI și automatizare la proteine alternative și alimente funcționale. Care schimbare credeți că va avea cel mai mare impact asupra marilor companii alimentare în următorii cinci ani?

Giuseppe Carella: Dacă ar fi să aleg una singură, aș spune intersecția dintre personalizare și știința nutriției-capacitatea de a adapta produsele alimentare și băuturile la nevoile specifice de sănătate, la etapele de viață și la preferințele consumatorilor, la scară largă. Aici se întâlnesc AI-ul, datele și capacitățile aprofundate de cercetare nutrițională ale Nestlé, într-un mod cu adevărat transformator.

Nestlé investește masiv în această direcție, prin Nestlé Institute of Health Sciences, prin platformele noastre de nutriție personalizată și prin inovații precum NutriPortion, VeggiePortion și gama de cereale bogate în proteine, dezvoltată în parteneriat cu Asociația Dieteticienilor din România.

Proteinele alternative vor avea, de asemenea, un impact semnificativ, iar noi suntem deja bine poziționați prin Garden Gourmet și portofoliul nostru orientat către flexitarieni. Elementul-cheie este crearea unor opțiuni pe bază de plante care sunt cu adevărat gustoase, nu doar funcționale din punct de vedere nutrițional. De aceasta va depinde în ultimă instanță dacă consumatorii vor adopta sau nu aceste produse.

Și, la baza tuturor acestor evoluții: inovația în ambalaje. Presiunea tot mai mare pentru ambalaje sustenabile, de la reciclabilitate la reducerea materialelor, va schimba modul în care companiile alimentare proiectează, produc și comunică. Nestlé Institute of Packaging Sciences din Elveția lucrează deja la soluțiile care vor defini următorul deceniu.