Nu trebuie să aștepți iarna ca să mănânci castraveți murați. Îi poți prepara rapid, în două-trei zile sunt murați și gustoși. De altfel, castraveții covăsiți (murați la soare) sunt unul dintre gusturile care definesc vara.

Răcoroși, ușor acri și aromați cu mărar, usturoi și frunze de vișin sau hrean, se prepară rapid, fără oțet, prin fermentație naturală. Sunt nelipsiți de pe mesele românilor în sezonul cald și merg de minune alături de fripturi, cartofi noi sau alte preparate tradiționale.

Nu ai nevoie nici de cantități mari. Eu am cumpărat mai mulți castraveți și, pentru că nu i-am consumat la timp am decis să îi pun la murat, ca să nu-i las să se veștejească și să-i arunc. Astfel, poți folosi orice cantitate ai.

O rețetă clasică pentru un borcan de 3 litri:

1,5 kg castraveți

3-5 căței de usturoi

Câteva fire de mărar

Câteva crenguțe de cimbru

Cam 2 linguri de sare neiodată (sau după gust)

1 felie de pâine

Apă

Ardei iute – opțional

Rondele de morcov – opțional

Cum i-am preparat

Am avut castraveți fix cât pentru un borcan de 800 ml. Așa că i-am crăpat pe lungime și i-am pus în borcan. Am mai avut mărar uscat tocat și cimbru, tot așa. Dar dacă ai crenguțe e chiar mai bine.

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Eu nu am pus usturoi din motive de preferințe personale. Nu-i obligatoriu. Tot opțional sunt și câteva rondele de morcov. Dar pâinea e obligatorie. De fapt, pâinea e cea care ajută la fermentație.

După ce am pus, așadar, castraveții în borcan, am adăugat condimentele, cam o linguriță de sare neiodată, la un borcan de 800 ml (am apreciat cam o treime din cele două linguri). Apoi am turnat apă până s-a umplut și am pus deasupra o felie de pâine. L-am acoperit cu capacul, dar fără să-l înșurubez. Poți pune o farfurioară dacă ai.

Și acum lași borcanul la soare 2-3 zile, sau până când vezi că și-au schimbat culoarea. Apoi îi muți în frigider, pentru că altfel vor continua să fermenteze prea mult.