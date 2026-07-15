O poveste neobișnuită, dar extrem de îngrijorătoare, vine din Japonia, unde un urs gulerat (ursul negru asiatic) a devenit teroarea localnicilor dintr-o zonă muntoasă. Animalul a dezvoltat un comportament extrem de rar și îndrăzneț: intră în casele oamenilor nu doar pentru a se adăposti, ci cu un scop precis, să jefuiască frigiderele, anunță Mediafax.

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Ceea ce îi sperie cel mai mult pe localnici și pe autorități este memoria excelentă a animalului. Ursul nu dă lovituri la întâmplare; el și-a format deja un „itinerar” stabil și revine în mod repetat la casele unde a găsit hrană în trecut.

Oamenii se trezesc neputincioși în fața forței sălbatice: ursul forțează ușile sau ferestrele, merge direct la bucătărie, deschide frigiderul cu ghearele, își ia porția de mâncare și pleacă, lăsând în urmă pagube însemnate și proprietari terifiați.

De ce au devenit urșii atât de îndrăzneți?

Specialiștii avertizează că întâlnirile dintre oameni și urși în Japonia s-au înmulțit alarmant în ultimii ani. Schimbările climatice, deficitul de hrană din păduri (în special lipsa ghindelor și a nucilor sălbatice) și depopularea zonelor rurale fac ca animalele să își extindă teritoriul de vânătoare direct în comunitățile umane.

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Odată ce un urs înțelege că locuințele oamenilor sunt o sursă mult mai ușoară de hrană bogată în calorii decât pădurea, dezobișnuirea lui devine aproape imposibilă.

Recomandările autorităților pentru localnici

Poliția și asociațiile pentru protecția animalelor au emis alerte cod roșu în regiune. Locuitorii sunt sfătuiți:

Să țină ușile și ferestrele închise ermetic și, dacă este posibil, asigurate suplimentar.

Să nu lase resturi menajere sau alimente în curți, care ar putea atrage animalul prin miros.

Să evite orice confruntare directă cu ursul dacă îl surprind în casă și să sune imediat la numerele de urgență.

Echipele de intervenție încearcă în prezent să captureze și să relocheze animalul înainte ca aceste „vizite” să se soldeze cu victime omenești.