Puține fructe sunt mai apreciate vara decât pepenele verde. Este răcoritor, dulce și nelipsit de la mesele din sezonul cald. Totuși, alegerea unui pepene bine copt nu este întotdeauna ușoară, iar dacă nimerești unul fără gust, vei rămâne cu câteva kilograme de fruct care nu te încântă deloc.

Potrivit Allrecipes, există un detaliu simplu care te poate ajuta să alegi un pepene mai dulce și mai zemos: pata de contact cu solul, cunoscută și drept ground spot.

Uită-te mai întâi la pata de pe coajă

Dacă privești cu atenție un pepene verde, vei observa aproape întotdeauna o pată deschisă la culoare pe una dintre fețe. Este locul în care fructul a stat pe pământ în timp ce s-a copt pe vrej.

Această pată este perfect normală și poate spune multe despre gradul de coacere.

Specialiștii de la National Watermelon Promotion Board recomandă să alegi pepenii care au această pată galbenă sau galben-crem.

În schimb, dacă pata este albă sau verde-pal, este posibil ca fructul să fi fost recoltat prea devreme și să nu fie suficient de dulce sau de zemos.

Cu cât pata este mai intens galbenă, cu atât sunt șanse mai mari ca pepenele să fi avut timp să se coacă complet pe vrej.

Pepenele nu continuă să se coacă după recoltare

Spre deosebire de alte fructe, pepenele verde nu continuă să se coacă după ce este cules.

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Asta înseamnă că un fruct recoltat înainte de maturitate nu va deveni mai dulce dacă este păstrat câteva zile în bucătărie.

Din acest motiv, alegerea unui pepene bine copt încă din magazin este esențială.

Alte semne care te ajută să alegi un pepene bun

Pe lângă culoarea petei de contact cu solul, specialiștii recomandă să verifici și alte câteva detalii:

Ridică pepenele. Ar trebui să fie greu pentru dimensiunea lui, semn că are un conținut ridicat de apă.

Ar trebui să fie greu pentru dimensiunea lui, semn că are un conținut ridicat de apă. Verifică dacă are lovituri sau tăieturi. Evită fructele cu crăpături, înțepături sau pete maronii.

Evită fructele cu crăpături, înțepături sau pete maronii. Privește locul unde a fost prins de vrej. Dacă mai există o bucată de codiță verde, pepenele ar putea fi cules înainte de vreme. Este preferabil ca zona respectivă să fie uscată, maronie și ușor adâncită.

Dacă mai există o bucată de codiță verde, pepenele ar putea fi cules înainte de vreme. Este preferabil ca zona respectivă să fie uscată, maronie și ușor adâncită. Alege un pepene cu coaja mată. Deși cei lucioși pot părea mai aspectuoși, coaja mată indică, de regulă, un fruct mai bine copt.

Deși cei lucioși pot părea mai aspectuoși, coaja mată indică, de regulă, un fruct mai bine copt. Observă eventualele „pânze” maronii de pe coajă. Aceste urme nu sunt obligatorii, însă pot indica un pepene mai dulce, potrivit specialiștilor.

Astfel, înainte să alegi următorul pepene verde, merită să îi acorzi câteva secunde în plus. Culoarea petei de contact cu solul, greutatea și aspectul cojii îți pot oferi indicii importante despre cât de copt și de gustos este fructul.