În fiecare vară, polonezii așteaptă cu nerăbdare sezonul afinelor de pădure pentru un singur desert care stârnește cozi la brutării și milioane de vizualizări pe rețelele sociale: jagodzianka, chifla pufoasă umplută cu afine. Preparatul tradițional a trecut în ultimii ani printr-o transformare spectaculoasă, de la gustare obișnuită de vară la produs artizanal premium și simbol al gastronomiei poloneze, notează BBC.

Pentru polonezi, afinele de pădure, numite jagoda, au o valoare aparte. Ele marchează începutul vacanței de vară și sunt folosite în numeroase deserturi tradiționale, de la colțunași dulci până la sosuri pentru găluște. Totuși, cea mai iubită rețetă rămâne jagodzianka, o chiflă dospită umplută din belșug cu fructe.

De la produs obișnuit la vedetă pe Instagram

După pandemia de Covid-19, interesul pentru produsele de patiserie tradiționale a crescut semnificativ. În același timp, în Polonia s-a dezvoltat o nouă generație de brutari artizanali, preocupați de fermentația lentă, ingredientele locale și rețetele reinterpretate.

Rezultatul a fost o reinventare a jagodziankăi. Brutăriile au început să folosească aluaturi mai aerate, cantități mult mai mari de fructe și ingrediente premium. Unele rețete includ unt brun aromatizat cu boabe tonka, altele folosesc tehnica japoneză tangzhong pentru un aluat mai moale sau decorează chiflele cu afine proaspete în locul crumble-ului clasic.

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Pe rețelele sociale, imaginile cu chiflele desfăcute în două pentru a dezvălui umplutura generoasă au devenit un adevărat trend, iar influencerii recomandă anual cele mai bune brutării din Varșovia și din alte orașe.

O chiflă care a devenit simbol de statut

Succesul produsului artizanal a venit și cu prețuri mai mari. În unele brutării, o jagodzianka poate costa aproape 40 de zloți, echivalentul a aproximativ 8 euro.

În sezon, clienții se așază la coadă înainte de deschiderea magazinelor, iar loturile zilnice se epuizează rapid. Proprietarii unor brutării povestesc că nu sunt rare gesturile de generozitate, precum clienți care cumpără ultima chiflă disponibilă și apoi plătesc comenzile celor rămași la coadă.

Jurnalista culinară Basia Starecka compară fenomenul cu achiziționarea unei genți Birkin: nu este vorba doar despre produs, ci și despre satisfacția de a face parte dintr-un fenomen aflat în plină ascensiune.

Polonia are acum și Ziua Jagodziankăi

În 2022, Basia Starecka a inițiat „Ziua Jagodziankăi”, sărbătorită anual pe 2 iulie, în mijlocul sezonului afinelor de pădure.

Evenimentul își propune să celebreze întreaga comunitate din spatele acestui produs, de la culegătorii de afine până la brutarii care experimentează noi rețete. Cu această ocazie sunt organizate degustări, clasamente ale celor mai bune jagodzianki și sunt publicate rețete pentru cei care vor să le prepare acasă.

Un desert pe care Polonia vrea să îl facă celebru în lume

Deși preparate precum pierogi sau pączki sunt deja cunoscute în afara Poloniei, jagodzianka rămâne încă o specialitate descoperită mai ales de turiștii care ajung în țară.

Brutarii speră însă că popularitatea de pe rețelele sociale și interesul tot mai mare al vizitatorilor străini vor transforma această chiflă într-un nou ambasador al gastronomiei poloneze. Rețetele continuă să evolueze, de la variante cu aluat violet colorat natural cu afine liofilizate până la reinterpretări inspirate din bucătăria georgiană, fără ca desertul să își piardă ingredientul care îl definește: afinele de pădure culese în plin sezon.