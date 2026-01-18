Congelatorul poate fi un aliat important în bucătărie, dacă este folosit corect. În viața de zi cu zi, cumpărăm și gătim adesea mai mult decât avem nevoie, iar resturile sau porțiile prea mari ajung rapid în fața unei decizii: le consumăm imediat sau le punem la congelator. Potrivit unei analize realizate de Altroconsumo, simplul fapt că un aliment ajunge în freezer nu este suficient pentru a-i garanta siguranța sau calitatea, conform Corriere de la Serra.

Congelarea corectă presupune metodă, atenție și respectarea unor reguli de bază. Alimentele congelate greșit pot deveni, după câteva săptămâni, apoase, uscate sau lipsite de gust. În schimb, o congelare făcută corect ajută la reducerea risipei alimentare, la o mai bună organizare a meselor și la păstrarea calității și siguranței alimentelor. Congelatorul devine astfel un instrument util, nu o soluție de avarie, de la modul de pregătire al alimentelor și temperatura potrivită, până la alegerea recipientelor și respectarea timpilor de păstrare.

De ce și când este bine să congelăm alimentele

Congelarea nu este doar o soluție de urgență, ci o strategie eficientă pentru gestionarea alimentelor. Este utilă pentru valorificarea resturilor, pentru gătitul în avans, pentru folosirea cumpărăturilor făcute la prețuri avantajoase și pentru evitarea aruncării mâncării. Altroconsumo subliniază că congelatorul este util atât după perioade de abundență, cum sunt sărbătorile sau mesele de familie, cât și în rutina săptămânală.

Un aspect esențial este faptul că congelarea nu poate salva alimentele care și-au pierdut deja prospețimea. Frigul oprește degradarea, dar nu inversează procesul. De aceea, trebuie congelate doar alimente foarte proaspete și în stare bună. Un ingredient aproape de termenul de expirare sau deja alterat nu va deveni sigur prin congelare. Congelarea este eficientă atunci când este planificată: porții corecte, preparate gândite pentru a fi reîncălzite și materii prime de calitate. Este o formă de organizare care are efecte clare atât asupra bugetului, cât și asupra impactului asupra mediului.

Alimente gătite și crude: reguli diferite, aceeași atenție

Există diferențe importante între congelarea alimentelor gătite și a celor crude. Preparatele gătite trebuie lăsate să se răcească complet înainte de a fi puse în congelator. Introducerea alimentelor fierbinți produce variații de temperatură și favorizează dezvoltarea bacteriilor. De asemenea, este recomandat ca mâncarea să nu fie gătită complet, urmând ca procesul de gătire să fie finalizat după decongelare. Grăsimile, condimentele și sosurile ar trebui folosite cu moderație, deoarece pot suferi modificări la temperaturi scăzute.

În cazul alimentelor crude, regulile sunt și mai stricte. Carnea trebuie congelată rapid, deoarece o răcire lentă duce la pierderea sucurilor și a nutrienților, rezultând o textură uscată după decongelare. Peștele și crustaceele trebuie congelate doar dacă sunt foarte proaspete, curățate, bine uscate și ambalate corect. Este important de verificat dacă peștele cumpărat nu a fost deja congelat, situație în care este mai sigur să fie gătit înainte de a fi pus din nou în freezer.

Temperatura, igiena și pregătirea corectă

Pentru o congelare sigură, congelatorul trebuie să mențină o temperatură constantă de -20°C. Altroconsumo atrage atenția că nu toate congelatoarele sunt la fel. Modelele cu trei stele ajung până la -18°C și sunt potrivite pentru păstrarea produselor deja congelate, în timp ce congelatoarele cu patru stele pot atinge temperaturi mai scăzute și sunt recomandate pentru congelarea alimentelor proaspete.

Pregătirea alimentelor este la fel de importantă. Alimentele trebuie împărțite în porții mici, ambalate în recipiente sau pungi rezistente la congelare, cu eliminarea cât mai completă a aerului. Respectarea regulilor de igienă este esențială, iar fiecare recipient trebuie etichetat cu conținutul, data congelării și numărul de porții. O bună organizare reduce riscul de a uita alimentele în congelator și de a le consuma după perioade prea lungi de păstrare.

Cât timp pot fi păstrate alimentele congelate

Temperaturile scăzute încetinesc degradarea alimentelor, dar nu o opresc complet. Durata de păstrare diferă în funcție de produs. Carnea de vită feliată poate fi congelată până la 12 luni, carnea de pui sau curcan întreg până la un an, iar porționată aproximativ 9 luni. Carnea de porc, hamburgerii și carnea tocată au o durată mai scurtă de congelare. Peștele proaspăt ar trebui consumat în 3–4 luni, fructele și legumele pot rezista până la un an, iar preparatele gătite este indicat să fie consumate în 2-3 luni. Respectarea acestor intervale ajută la păstrarea gustului și a texturii alimentelor.

Recipientele potrivite și alimentele care nu se congelează

Alegerea recipientelor este esențială. Pentru supe și lichide sunt recomandate recipientele din plastic rigid, pentru porții mici și preparate ce urmează a fi reîncălzite sunt potrivite caserolele din carton parafinat, iar pungile din polietilenă sunt practice datorită închiderii etanșe. Tăvile din aluminiu pot fi folosite pentru preparate care merg direct din congelator în cuptor.

Nu toate alimentele sunt însă potrivite pentru congelare. Ouăle crude întregi pot crăpa, brânzeturile proaspete și moi devin granuloase, laptele proaspăt și sucurile își schimbă consistența, iar deserturile cu creme sau fructe pot suferi modificări și prezintă riscuri din punct de vedere igienic.