Noile realități și principii de viață din lumea modernă au ecou chiar și în rândul oamenilor cu mulți bani. Dacă milionarul este asociat de restul lumii cu imaginea mașinilor de lux și a mărcilor de designer, există azi un grup tot mai mare de persoane cu venituri mari își construiește averea printr-un stil de viață caracterizat de subconsum, transmite revista Fortune.

Prin prioritizarea libertății financiare în detrimentul statutului material, aceste persoane, printre care se numără personalități precum Warren Buffett și antreprenori care și-au obținut singuri averile, rămân bogate pentru că se comportă ca și cum nu ar fi. Această tendință, care a câștigat popularitate pe rețelele de socializare sub denumirea de „underconsumption core”, mută accentul de la cumpărăturile nesăbuite la cheltuieli discreționare minime, relatează Economedia.

Pentru mulți dintre cei mai bogați oameni din lume, aceasta nu este o modă trecătoare, ci o strategie pe termen lung. Investitorul miliardar Warren Buffett, de exemplu, conduce în continuare un Cadillac din 2014, în timp ce Bill Gates optează pentru un modest Fiat 500 electric. Fortune a discutat cu mai mulți milionari care utilizează obiceiuri practice, adesea frugale, pentru a-și menține averea.

Antreprenoarea Shang Saavedra, care a acumulat o avere de milioane de dolari, face cumpărături la Aldi, cumpără alimente congelate și conduce un vehicul vechi de 17 ani. Ea subliniază că subconsumul de succes necesită un scop clar și menționează că „dacă practici subconsumul doar de dragul subconsumului, te vei epuiza și vei deveni nefericit foarte repede”.

Prin orientarea consumului către familie și filantropie, ea consideră că acest stil de viață este durabil. În mod similar, experta în finanțe personale Annie Cole trăiește cu mai puțin de 4.000 de dolari pe lună, în ciuda averii sale de milioane de dolari. Ea își tunde singură părul, nu cumpără haine noi și face cumpărături la Goodwill, o abordare care i-a permis să treacă la un loc de muncă cu jumătate de normă la vârsta de 30 de ani.

Cole explică faptul că, deoarece știe că va fi îngrijită pe măsură ce îmbătrânește, are „flexibilitatea de a trăi și de a munci diferit”.

Profesioniști bogați precum dentistul Robert Chin și Jessica Pharar îi urmează exemplul, fac carpooling și își pregătesc prânzul pentru a combate inflația. Chin nu este împotriva cumpărării de haine noi, dar susține că acestea trebuie să aibă garanție pe viață (cum ar fi cele de la Patagonia) sau să reziste ani de zile.