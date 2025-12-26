După zilele de Crăciun cu siguranță rămân destule alimente pe care dacă le-ai păstra în frigider s-ar strica. Nu rămâne decât să le grupezi în alimente congelabile și care nu pot fi congelate, pe primele să le bagi în congelator pentru alte ocazii și pe cele din a doua grupă să le consumi cu prioritate sau să le împarți vecinilor, prietenilor, rudelor.

Alimente precum sarmalele, pot fi congelate fără probleme după Crăciun

Sarmalele le putem congela așezate în oală (dacă spațiul din congelator ne permite) sau puse în cutii/ pungi de plastic închise ermetic. În general porțiile care merg la congelator e bine să fie mai mici, pentru a le decongela repede. Dezghețăm doar cantitățile pe care le consumăm imediat. Căci, vă reamintesc, un produs decongelat nu se recongelează niciodată.

Deci, putem congela sarmalele rămase. Ce alte preparate de pe masa de Crăciun se mai congelează?

Friptura, în primul rând, fie ea de pui, curcan sau porc. Cel mai bine este să o tăiem felii și să o porționăm în punguțe. Includeți și sosul, dacă are. Cârnații, fie ei proaspeți, afumați sau prăjiți. De asemenea, nu-i puneți la grămadă într-o pungă mare. Porțiile individuale sunt recomandate. Și desigur nu amestecați cârnații cruzi cu cei gătiți, pentru a nu contamina cu eventuale bacterii mâncarea. Șoricul. Se conservă perfect pentru o lună în frigider. Dacă doriți porții mai mici, puteți tăia feliuțe și congela în această formă. Mezelurile. Mai puțin toba, care trebuie consumată proaspătă, nu poate fi ținută mai mult de 2-3 zile pentru că se alterează repede. Restul mezelurilor de Crăciun de care v-ați săturat, dar nu vreți să le aruncați, vor fi perfecte peste o saptămână, două, scoase din congelator. Chifteluțe. Puneți-le fără grijă în congelator. Săptămâna viitoare faceți o mâncare cu sos din ele. Slănina. Chiar este recomandată congelarea ei, deoarece nu se consumă în cantități mari. Când avem nevoie de câteva feliuțe, tăiem din calupul congelat și preparăm o omletă, de pildă. Cozonacul, pâinea, fursecurile, turta dulce și blatul de tort. Atât timp cât nu au gelatină sau creme de unt se congelează fără nicio problemă. Decât să mâncăm toate dulciurile de teamă că se vor strica sau usuca, mai bine le păstrăm și le servim ca desert treptat, la ocazii, în weekend.

Ce alimente de Crăciun NU ar trebui să congelăm