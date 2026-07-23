Unul dintre cele mai ample focare de boli alimentare din ultimii ani din Statele Unite, asociat cu salata verde mărunțită servită în unele restaurante Taco Bell, începe să afecteze vânzările lanțului de restaurante. Cu toate acestea, analiștii consideră că impactul asupra imaginii brandului va fi limitat și de scurtă durată, relatează Reuters.

Autoritățile americane investighează un focar de ciclosporiază, o infecție provocată de parazitul Cyclospora, care a îmbolnăvit mii de persoane din statul Michigan și alte patru state. Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a indicat că sursa probabilă a contaminării este o unitate de procesare a companiei Taylor Farms din Mexic.

La rândul său, guvernul mexican a transmis că, până în acest moment, nu există dovezi care să confirme că salata verde provenită din Mexic este responsabilă pentru îmbolnăviri.

Primele efecte asupra afacerii sunt deja vizibile. Potrivit companiei de analiză Placer.ai, traficul în restaurantele Taco Bell a fost cu aproape 30% mai mic în 18 iulie comparativ cu media zilelor de sâmbătă din perioada 1 ianuarie – 6 iulie.

„Consumatorii preocupați de riscurile pentru sănătate își pot orienta temporar preferințele către alte restaurante”, a declarat Ari Felhandler, analist Morningstar.

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Acțiunile companiei Yum Brands, care deține Taco Bell, au scăzut cu aproape 10% săptămâna trecută, după ce legătura dintre restaurant și focarul de infecție a devenit publică. Compania urmează să își prezinte rezultatele financiare trimestriale în zilele următoare.

Măsuri preventive în toate restaurantele

Taco Bell a anunțat că a eliminat preventiv salata verde suspectă din restaurantele din statele afectate și a suspendat utilizarea salatei iceberg furnizate de Taylor Farms la nivel național până la finalizarea anchetei.

Specialiștii în industria ospitalității apreciază că reacția companiei este cea potrivită.

„Fac deja pașii corecți. Astfel de măsuri, împreună cu o comunicare transparentă către public, îi vor ajuta să își revină mai repede”, a spus Izzy Kharasch, președintele firmei de consultanță Hospitality Works.

Experții nu se așteaptă la efecte pe termen lung

Analiștii spun că un impact major asupra brandului ar apărea doar dacă focarul s-ar prelungi luni de zile. Ei dau exemplul McDonald’s, care a revenit pe creștere la doar câteva trimestre după focarul de E. coli din 2024, asociat cu unul dintre cele mai populare produse din meniu.

Există însă și exemple mai dificile. Chipotle Mexican Grill a avut nevoie de mai mulți ani pentru a-și recâștiga clienții după o serie de incidente de siguranță alimentară din 2015.

David Mayer, partener în cadrul companiei de consultanță Lippincott, consideră totuși că Taco Bell are șanse mari să depășească rapid criza.

„Oamenii au o memorie scurtă. Cel mai important pentru Taco Bell este să nu mai apară niciun alt incident de toxiinfecție alimentară în următoarele 12 luni”, a spus acesta.

Clienții nu renunță la Taco Bell

Mai mulți clienți intervievați de Reuters au declarat că nu intenționează să evite restaurantele Taco Bell.

Un pompier din New Jersey a spus că are încredere că restaurantele au eliminat deja produsele afectate și a comandat un burrito fără salată. Un alt client a afirmat că obișnuiește să meargă la Taco Bell împreună cu tatăl său o dată la două săptămâni și nu vede motive să renunțe la această tradiție.

Între timp, și alte lanțuri de restaurante au încercat să îi liniștească pe consumatori. Sweetgreen și Chopt au transmis că nu folosesc salată iceberg, iar Chipotle le-a reamintit utilizatorilor aplicației sale că nu servește salată iceberg mărunțită.