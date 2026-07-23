O sculptură gigantică în formă de hot-dog a revenit în Times Square din New York, unde artiștii au dezvelit „Hot Dog: The Second Serving”, o instalație de aproximativ 20 de metri realizată cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, transmite Mediafax.

Realizată de artiștii din Brooklyn Jen Catron și Paul Outlaw, sculptura este o nouă versiune a instalației „Hot Dog in the City”, prezentată în 2024. Noua lucrare poartă numele „Hot Dog: The Second Serving” – „Hot Dog: A doua porție”, potrivit Secret NYC.

Un hot-dog uriaș în mijlocul Times Square

Artiștii spun că Times Square a fost locul ideal pentru instalație datorită activității permanente și diversității publicului, pe care le consideră o reflectare a societății americane, a consumerismului și a spectacolului public.

Revenirea instalației în 2026 reia aceste teme, de această dată în contextul aniversării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite.

Sculptura reproduce un hot-dog supradimensionat, cu o chiflă tăiată în două, un crenvurșt roz și o dungă generoasă de muștar galben.

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Instalația are și un element spectaculos: lansează periodic rafale de confetti în Times Square, una dintre cele mai aglomerate zone pietonale din New York.

Prima versiune a devenit virală în 2024

Nu este prima dată când Jen Catron și Paul Outlaw aduc un hot-dog gigantic în Times Square.

În 2024, instalația realizată în jurul aceluiași concept a devenit virală, iar pentru ediția din acest an artiștii au reinventat lucrarea.

„Hot Dog: The Second Serving” va putea fi văzut în Times Square până pe 8 august 2026.