O sculptură gigantică în formă de hot-dog a revenit în Times Square din New York, unde artiștii au dezvelit „Hot Dog: The Second Serving”, o instalație de aproximativ 20 de metri realizată cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, transmite Mediafax.
Realizată de artiștii din Brooklyn Jen Catron și Paul Outlaw, sculptura este o nouă versiune a instalației „Hot Dog in the City”, prezentată în 2024. Noua lucrare poartă numele „Hot Dog: The Second Serving” – „Hot Dog: A doua porție”, potrivit Secret NYC.
Artiștii spun că Times Square a fost locul ideal pentru instalație datorită activității permanente și diversității publicului, pe care le consideră o reflectare a societății americane, a consumerismului și a spectacolului public.
Revenirea instalației în 2026 reia aceste teme, de această dată în contextul aniversării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite.
Sculptura reproduce un hot-dog supradimensionat, cu o chiflă tăiată în două, un crenvurșt roz și o dungă generoasă de muștar galben.
Instalația are și un element spectaculos: lansează periodic rafale de confetti în Times Square, una dintre cele mai aglomerate zone pietonale din New York.
Nu este prima dată când Jen Catron și Paul Outlaw aduc un hot-dog gigantic în Times Square.
În 2024, instalația realizată în jurul aceluiași concept a devenit virală, iar pentru ediția din acest an artiștii au reinventat lucrarea.
„Hot Dog: The Second Serving” va putea fi văzut în Times Square până pe 8 august 2026.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți