Creșterea prețurilor la alimente și costurile tot mai mari de operare determină spitale, școli și companii să renunțe la administrarea propriilor cantine și să apeleze, pentru prima dată, la firme specializate de catering și management al facilităților. Tendința oferă un nou motor de creștere pentru liderii mondiali din industrie, precum Compass Group, Sodexo și Aramark, potrivit Reuters.

Liderul pieței, Compass Group, a anunțat marți că aproximativ jumătate dintre noile contracte câștigate provin de la organizații care externalizează pentru prima dată serviciile de catering și administrare a facilităților. În primele șase luni ale exercițiului financiar, încheiate în martie, 51% dintre noii clienți se aflau în această situație, față de 45% în urmă cu trei ani.

Reprezentanții companiei spun că inflația este unul dintre principalii factori care explică această schimbare. Pe lângă scumpirea alimentelor, organizațiile se confruntă cu lipsa personalului, lanțuri de aprovizionare mai dificile și cerințe tot mai complexe privind calitatea și diversitatea serviciilor oferite.

Marile companii de catering beneficiază de avantajul dimensiunii. Ele pot negocia prețuri mai bune cu furnizorii, gestionează mai eficient lanțurile de aprovizionare și folosesc analiza datelor pentru a adapta meniurile și achizițiile în funcție de costuri și cerere. Astfel, multe organizații consideră că externalizarea este mai eficientă decât administrarea unei cantine proprii.

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Potrivit analiștilor din industrie, piața potențială pentru aceste servicii rămâne semnificativă, deoarece numeroase instituții și companii încă își gestionează intern serviciile de alimentație. Valul actual de externalizare deschide astfel noi oportunități de creștere pentru marile grupuri internaționale de catering.