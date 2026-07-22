Industria turismului din România și sectorul HoReCa au nevoie de măsuri urgente de sprijin din partea statului pentru a amortiza impactul scăderii consumului și al majorărilor fiscale. Declarația a fost făcută miercuri de ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, în cadrul conferinței de prezentare a bilanțului la șase luni de mandat, anunță Agerpres.

Oficialul a subliniat că va înainta Guvernului o serie de propuneri concrete, printre care și reintroducerea primei de incoming pentru stimularea atragerii de turiști străini.

„Trebuie să avem o discuție serioasă despre scăderea consumului și felul în care a fost afectat turismul. Într-un mod proporțional, trebuie să ușurăm viața celor din HoReCa. Sper ca anul viitor să acordăm din nou acea primă de incoming, să recompensăm aducerea în România a fiecărui turist străin. Nu putem să-i lăsăm pe cei din domeniu să suporte sută la sută din efectele acestei perioade,” a precizat ministrul.

Măsuri pentru deblocarea sectorului ospitalității

Ministrul a recunoscut că sectorul ospitalității a traversat o perioadă dificilă, fiind afectat succesiv de efectele pandemiei, creșterea cotei de TVA și restrângerea facilităților privind tichetele de vacanță.

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Printre prioritățile identificate de minister se numără:

Flexibilizarea pieței muncii: Crearea unui cadru mai facil pentru gestionarea resurselor umane din HoReCa.

Investiții strategice în promovare: Optimizarea bugetelor de marketing și găsirea unor metode inovatoare de atragere a turiștilor străini.

Deblocarea plăților: Achitarea a 98 de conturi restante încă din 2025 pentru operatorii din turism.

Ce s-a realizat în turismul românesc

În cadrul prezentării, Irineu Darău a trecut în revistă principalele realizări administrative din prima jumătate a mandatului său:

Promovare dublată: Bugetul alocat promovării turistice a fost dublat față de anul precedent, fiind îmbunătățită prezența României la târgurile internaționale.

Recunoașterea „Via Transilvaniei”: Traseul a fost atestat oficial ca primul drum pedestru de interes național din România.

Standarde moderne de clasificare: Actualizate pentru prima dată din 2013, noile norme includ cerințe obligatorii de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități și digitalizarea informațiilor prin coduri QR.

Fonduri europene prin PNRR: A fost lansat un apel de 10 milioane de euro destinat Organizațiilor de Management al Destinației (OMD).

Plaje de top: Cinci plaje de pe litoralul românesc au obținut certificarea internațională Blue Flag.

Obiective de viitor: Digitalizare și combaterea muncii la negru

Pentru perioada următoare, ministerul își propune simplificarea birocrației și alinierea la reglementările europene, cu accent pe digitalizare și transparentizarea pieței.

Planurile includ digitalizarea urgentă a fișei de cazare și simplificarea procesului de clasificare a unităților de cazare. Scopul final este crearea unui ecosistem digital prin care și platformele de rezervări (inclusiv cele pentru închirieri pe termen scurt, de tip short rental) să fie integrate transparent, eliminând complet munca la negru din sector.