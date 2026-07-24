Copenhaga ocupă, pentru al doilea an consecutiv, primul loc în clasamentul celor mai bune orașe din lume pentru calitatea vieții, realizat de Economist Intelligence Unit (EIU). Capitala Danemarcei este urmată de Viena, Melbourne, Sydney și Zurich, într-un top care analizează 173 de orașe pe baza unor criterii precum stabilitatea, sistemul de sănătate, educația, infrastructura, cultura și mediul, conform BBC.

Potrivit EIU, Copenhaga a obținut punctaj maxim la capitolele stabilitate, educație și infrastructură. Pentru locuitori, aceste rezultate se traduc într-un stil de viață în care mersul cu bicicleta este norma, apa din port este suficient de curată pentru înot, iar distanțele pot fi parcurse ușor pe jos sau cu bicicleta.

Dincolo de infrastructură, gastronomia contribuie la atractivitatea orașului. Localnicii recomandă cartierul multicultural Nørrebro, unde băcănii, restaurante cu specific internațional, brutării artizanale și wine baruri coexistă în același spațiu. Vizitatorii sunt îndrumați să încerce tradiționalul smørrebrød, celebrul sandviș danez cu pâine de secară, servit în restaurante istorice precum Det Lille Apotek.

Pe locul al doilea se află Viena, apreciată pentru transportul public eficient, posibilitatea de a explora centrul orașului pe jos și cultura cafenelelor. Locuitorii recomandă piețele locale, precum Kutschkermarkt, dar și tradiționalele Heuriger, tavernele viticole de la periferia orașului, unde pot fi degustate vinuri vieneze.

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Melbourne ocupă poziția a treia și se remarcă prin diversitatea gastronomică. Fiecare cartier are propria identitate culinară, iar zone precum Footscray sunt recunoscute pentru restaurantele care aduc la aceeași masă bucătării din întreaga lume.

Sydney, aflat pe locul al patrulea, este apreciat pentru combinația dintre peisajele naturale și caracterul multicultural. Locuitorii spun că orașul oferă acces rapid la plaje, iar cartiere precum Burwood sunt recomandate pentru oferta gastronomică variată, influențată de comunitățile internaționale.

Clasamentul este completat de Zurich, unde accesul la natură, apa potabilă din numeroasele fântâni publice și întreținerea impecabilă a spațiilor urbane sunt considerate elemente esențiale pentru calitatea vieții.

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