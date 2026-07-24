Restaurantele din România resimt tot mai puternic efectele scăderii puterii de cumpărare. Proprietarii și managerii din industria HoReCa spun că numărul comenzilor s-a redus semnificativ în ultimele luni, iar în unele cazuri vânzările au scăzut chiar și cu 50% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit unui reportaj realizat de Digi24, tot mai mulți clienți aleg să reducă nota de plată împărțind o porție de mâncare la două persoane, renunță la desert sau ies în oraș doar pentru o cafea ori o băutură.

„Acolo unde porțiile sunt mai generoase, oamenii împart o porție de mâncare la două farfurii. Am observat acest lucru la pizza, la porțiile mari și la mâncarea gătită”, a declarat Remus Tomici, executive chef al unui restaurant din Timișoara.

Restaurantele spun că situația este mai dificilă decât în pandemie

Antreprenorii din domeniu susțin că încearcă să se adapteze prin meniuri mai accesibile și folosirea ingredientelor locale, însă presiunea costurilor rămâne ridicată.

„Facem porții mai mici, mai accesibile, din produse locale, dar nu este foarte ușor. E mai rău ca în pandemie. Avem nevoie de o reașezare a TVA și a impozitelor”, a declarat Corina Macri, antreprenor din Timișoara.

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La Brașov, managerii restaurantelor spun că traficul de clienți este vizibil mai redus decât anul trecut, iar cheltuiala medie a scăzut.

„Oamenii nu prea mai vin la restaurante. În momentul de față, taxele sunt cele care ne trag în jos”, afirmă Constantin Maftei, managerul unui restaurant din Brașov.

Chelnerii observă și ei schimbarea comportamentului consumatorilor: clienții evită să comande deserturi, lasă bacșișuri mai mici și preferă să împartă preparatele.

Comenzile s-au înjumătățit în unele restaurante

La Iași, un restaurant deschis în urmă cu trei ani înregistrează o reducere drastică a comenzilor.

„Dacă într-o zi normală aveam 20-30 de comenzi, acum sunt reduse cu aproximativ 50%”, a explicat proprietara localului, Eliza Bogdan.

În Oradea, un restaurant cu specific japonez a început deja disponibilizările, după ce în luna iulie încasările au scăzut aproape la jumătate.

„Am început luna iulie cu o scădere de aproape 50%. Facem și disponibilizări”, a declarat managerul restaurantului.

Tot mai mulți români aleg să mănânce acasă

Pe fondul creșterii prețurilor, mulți consumatori spun că preferă să gătească acasă sau să reducă frecvența ieșirilor în oraș.

Datele Institutului Național de Statistică arată că gospodăriile din România continuă să direcționeze cea mai mare parte a bugetului către cheltuielile esențiale, în timp ce sumele alocate recreerii și ieșirilor la restaurant sunt tot mai mici.

Reprezentanții industriei avertizează că, dacă tendința se menține, tot mai multe restaurante vor fi nevoite să reducă personalul sau chiar să își închidă activitatea.