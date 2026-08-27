Injecțiile Mounjaro nu mai sunt demult doar un subiect medical, ci și unul social și cultural. Au devenit un adevărat fenomen. Ideea centrală ar fi că popularitatea acestui tratament reflectă valorile și presiunile societății contemporane, nu doar dorința oamenilor de a slăbi.

Psihologul clinician Bogdan Cotigă a explicat, pentru G4Food, că „succesul Mounjaro nu vorbește doar despre eficiența unui medicament, ci și despre societatea în care trăim. Trăim într-o cultură în care aspectul fizic este adesea asociat cu succesul, sănătatea, disciplina și chiar valoarea personală. În acest context, promisiunea unei pierderi rapide în greutate devine extrem de atractivă.”

Ce este Mounjaro

Mounjaro este un medicament injectabil pe bază de tirzepatidă, utilizat pentru diabetul de tip 2 și obezitate. Acesta conține o substanță activă unică și imită doi hormoni naturali (GLP-1 și GIP) care scad zahărul din sânge, taie pofta de mănâncă și dau sațietate. Se administrează doar cu rețetă medicală

Mounjaro, fenomen social

„Medicamente precum Mounjaro au depășit de mult statutul de simplu tratament și au devenit un adevărat fenomen social. Popularitatea lor reflectă nu doar progresul medicinei, ci și presiunea tot mai mare pe care societatea o exercită asupra felului în care ar trebui să arate corpul uman. Într-o epocă dominată de imagini atent filtrate și de promovarea unui ideal estetic greu de atins, silueta a devenit, pentru mulți, un indicator al succesului, disciplinei și chiar al valorii personale.

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Din perspectivă psihologică, interesul crescut pentru metode rapide de slăbit este explicat de preferința oamenilor pentru recompense imediate și de dificultatea de a susține schimbări care necesită timp și efort”, afirmă psihologul clinician Bogdan Cotigă.

Modelele promovate online alimentează căutare de soluții rapide

În plus, comparația constantă cu modelele promovate în mediul online amplifică nemulțumirea față de propria imagine corporală și alimentează căutarea unor soluții cu efecte vizibile într-un timp cât mai scurt.

„Succesul unor medicamente precum Mounjaro vorbește nu doar despre o schimbare în abordarea tratamentului obezității, ci și despre transformările psihologice și culturale ale unei societăți în care rapiditatea rezultatelor a devenit, adesea, la fel de importantă decât rezultatele în sine”, mai spune psihologul.

Presiunea socială vine din toate părțile

Presiunea legată de aspectul fizic vine din mai multe direcții: rețelele sociale, reclamele, industria modei și chiar mediul profesional. Suntem expuși zilnic unor standarde de frumusețe greu de atins, iar comparația constantă cu imagini atent filtrate poate genera nemulțumire față de propriul corp. “Pentru multe persoane, slăbitul nu mai este doar o chestiune de sănătate, ci și una de acceptare socială”, afirmă specialistul.

Mounjaro, soluție rapidă pentru o problemă încărcată emoțional

Din perspectivă psihologică, oamenii sunt atrași de soluțiile care promit rezultate rapide atunci când problema este percepută ca fiind urgentă sau încărcată emoțional. “Dacă cineva s-a confruntat ani la rând cu diete eșuate, stigmatizare sau frustrări legate de greutate, un tratament care promite rezultate vizibile într-un timp scurt poate părea răspunsul mult așteptat. Nu este vorba doar despre lipsa voinței, ci și despre dorința firească de a reduce suferința și de a recăpăta controlul”, a declarat Bogdan Cotigă, pentru G4Food.

Mounjaro, un instrument medical legitim

Privit dintr-o perspectivă mai amplă asupra societății, fenomenul Mounjaro spune ceva și despre cultura vitezei în care trăim. Ne-am obișnuit să căutăm soluții rapide pentru probleme complexe – fie că vorbim despre productivitate, sănătate sau imagine corporală.

„Însă, în același timp, este foarte important să nu judecăm persoanele care aleg astfel de tratamente. Pentru unii, ele reprezintă un instrument medical legitim, recomandat de specialist, iar pentru alții reflectă impactul puternic al presiunii sociale și al standardelor estetice”, a mai precizat psihologul clinician.

Cutumele sociale au contribuit la popularitatea Mounjaro

Provocarea nu este doar să înțelegem de ce un medicament a devenit atât de popular, ci și să ne întrebăm de ce atât de mulți oameni simt că trebuie să își schimbe corpul pentru a se simți acceptați.

„Consider că răspunsul nu ține doar de medicină, ci și de modul în care societatea definește frumusețea, succesul și valoarea unei persoane. Cu siguranță și ctumele sociale au contribuit mult la popularitatea Mounjaro”, a mai declarat Bogdan Cotigă.