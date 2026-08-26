România ar putea recolta 8,67 milioane de tone de porumb și 3,06 milioane de tone de floarea-soarelui în sezonul 2026/27, potrivit estimărilor AgriPortal. Productivitatea ambelor culturi este prognozată cu aproximativ 34% peste nivelul sezonului precedent.

Estimările au fost realizate în urma ediției din 2026 a AgriPortal Summer Crop Tour, desfășurată între 10 și 14 august. Echipa a parcurs 2.390 de kilometri prin principalele regiuni agricole ale țării și a evaluat direct în teren potențialul de producție pentru porumb și floarea-soarelui.

Porumbul ar putea ajunge la 8,67 milioane de tone

AgriPortal estimează producția de porumb a României la 8,67 milioane de tone în sezonul 2026/27, față de 7,22 milioane de tone în sezonul precedent. Creșterea este de aproximativ 20%.

Productivitatea medie este estimată la 5,10 tone la hectar, comparativ cu 3,80 tone la hectar în 2025/26. Avansul este de aproximativ 34%.

Creșterea randamentelor este însă parțial compensată de reducerea suprafeței cultivate. AgriPortal estimează pentru acest sezon o suprafață cu peste 10% mai mică decât cele 1,90 milioane de hectare evaluate în sezonul 2025/26.

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„Rezultatele din teren indică o revenire puternică a productivității porumbului după mai multe sezoane dificile. Reducerea suprafețelor cultivate arată că fermierii rămân prudenți față de această cultură, iar randamentele mai bune compensează doar parțial această tendință”, a declarat Petar Dimitrov, director general al AgriPortal.

Floarea-soarelui revine peste pragul de 3 milioane de tone

Pentru floarea-soarelui, AgriPortal estimează o producție de 3,06 milioane de tone, față de 1,87 milioane de tone în sezonul 2025/26. Avansul este de aproximativ 64%.

Productivitatea medie este prognozată la 2,47 tone la hectar, în creștere cu aproximativ 34% față de cele 1,85 tone la hectar din sezonul anterior.

Și suprafața recoltată este estimată în creștere. Potrivit AgriPortal, aceasta ar urma să ajungă la 1,24 milioane de hectare, de la 1,01 milioane de hectare în sezonul 2025/26, ceea ce înseamnă un avans de aproximativ 23%.

„Imaginea din teren este mai bună decât cea a sezonului trecut, chiar dacă diferențele regionale rămân importante. La nivel național, măsurătorile noastre indică un sezon bogat pentru ambele culturi”, a declarat Kris Atanasov, analist AgriPortal.

Estimările sunt bazate pe evaluări în teren și date satelitare

Summer Crop Tour este evaluarea anuală realizată de AgriPortal înaintea recoltării culturilor de primăvară din România. Ediția din 2026 a acoperit principalele regiuni de producție, pe un traseu de 2.390 de kilometri.

Prognozele au fost realizate pe baza măsurătorilor directe din teren, a evaluărilor regionale și a indicatorilor de vegetație satelitari disponibili la jumătatea lunii august.

AgriPortal precizează că estimările pot fi revizuite în funcție de evoluția condițiilor meteorologice și de rezultatele efective ale recoltării.

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