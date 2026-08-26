O reclamație pornită de la o jumătate de pâine cântărită acasă l-a obligat pe un brutar din Bavaria să investească aproximativ 15.000 de euro în cântare noi. Clientul a sesizat autoritățile după ce a constatat că porția cumpărată era cu 10 grame mai ușoară decât jumătate din greutatea declarată a unei pâini întregi, notează Mediafax.

Cazul a avut loc în Pfaffenhofen an der Ilm, oraș situat la nord de München, și a ajuns în atenția presei germane după ce brutarul a fost obligat să își modifice modul de vânzare a jumătăților de pâine.

Brutarul vinde de zeci de ani pâine tăiată în jumătate pentru clienții care nu doresc să cumpere o pâine întreagă. Disputa a început după ce un client a cântărit acasă o astfel de porție și a constatat că aceasta avea cu 10 grame mai puțin decât jumătate din greutatea înscrisă pentru pâinea întreagă, potrivit informațiilor publicate inițial de Bild și RTL și preluate de Euronews.

„Uneori câștigi, alteori pierzi”

Brutarul i-a răspuns clientului că diferențele de greutate pot apărea de la o pâine la alta.

- articolul continuă mai jos -

„Uneori câștigi, alteori pierzi. Data viitoare vor fi cu siguranță zece grame în plus”, i-ar fi transmis acesta.

Clientul nu s-a oprit însă la schimbul de e-mailuri și a sesizat autoritățile. În urma reclamației, brutarul a fost informat că nu poate continua să vândă jumătăți de pâine fără ca acestea să fie cântărite individual la punctul de vânzare.

Regulile se bazează pe legislația germană privind preambalarea, care transpune cerințe europene și include prevederi naționale suplimentare.

Brutarul a refuzat varianta de a vinde jumătățile de pâine preambalate. În aceste condiții, fiecare porție tăiată pentru client trebuie cântărită la momentul vânzării.

Cântare noi de 15.000 de euro

Pentru a se conforma cerințelor, brutarul spune că a fost nevoit să instaleze cântare noi în brutăriile sale. Investiția s-a ridicat la aproximativ 15.000 de euro.

Potrivit acestuia, cazul a avut efecte și asupra altor brutării din zonă. Unele ar fi renunțat să mai vândă jumătăți de pâine, de teamă că ar putea primi reclamații similare și ar putea intra în conflict cu autoritățile.

Cazul arată cât de strict pot fi aplicate regulile privind comercializarea produselor alimentare și respectarea cantităților declarate. Pentru un produs vândut zilnic și în cantități mici, o diferență de câteva grame poate duce, în anumite situații, la costuri semnificative pentru comerciant.

Separat de cazul brutarului din Bavaria, instanțele germane se confruntă în această perioadă cu o creștere puternică a numărului de dosare. La Tribunalul Muncii din Berlin au fost înregistrate, până în luna august, peste 16.000 de cazuri, un volum apropiat de cel care ar fi fost înregistrat în mod obișnuit pe parcursul unui an.

Unii oficiali germani pun această creștere și pe seama utilizării inteligenței artificiale, care ar facilita redactarea unor documente juridice voluminoase.