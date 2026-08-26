Seceta severă și valurile de căldură din această vară au determinat Franța să relaxeze temporar regulile stricte privind producția unor brânzeturi cu denumire de origine protejată. Producătorii de Abondance, Beaufort și Comté vor putea suplimenta hrana vacilor cu furaje și cereale aduse din alte regiuni, conform Agerpres.

Brânzeturile franțuzești sunt produse în baza unor reguli stricte care stabilesc inclusiv zonele în care pot pășuna animalele și tipurile de hrană pe care acestea le pot primi. Respectarea acestor condiții este necesară pentru obținerea și menținerea etichetei DOP, denumire de origine protejată.

Seceta din această vară a afectat 95% din Franța continentală în luna iulie, iar pășunile au rămas fără suficientă vegetație pentru hrănirea animalelor.

În aceste condiții, autoritățile franceze au decis să permită producătorilor de Abondance, Beaufort și Comté, brânzeturi tari realizate din lapte crud provenit de la vaci crescute în zonele montane din Alpi și Jura, să utilizeze cantități suplimentare de furaje și cereale provenite din alte regiuni.

Datele Biroului de Statistică al Ministerului francez al Agriculturii arată că, la 10 august, nivelul pajiștilor permanente era cu aproximativ o treime sub media perioadei 1989-2018. Ministerul a descris situația furajelor drept „extrem de degradată” în aproape toate regiunile țării.

- articolul continuă mai jos -

Institutul Național de Origine și Calitate, organismul francez care gestionează și aplică regulile privind originea produselor, a anunțat, la rândul său, derogări temporare pentru alte sortimente. Printre acestea se numără Reblochon, Cantal, Bleu d’Auvergne și Fourme d’Ambert.

Măsurile vin într-un an în care agricultura franceză este afectată de condițiile meteorologice extreme. Fermierii se pregătesc pentru cea mai slabă recoltă de porumb de după 1980, în timp ce viticultorii au raportat unele dintre cele mai timpurii recolte înregistrate până acum.

Valurile de căldură din această vară au avut efecte importante în mai multe regiuni ale Europei, de la incendii de vegetație și scăderea nivelurilor râurilor până la creșterea mortalității asociate temperaturilor extreme.

Oamenii de știință susțin că schimbările climatice provocate de activitatea umană au intensificat condițiile de secetă. În cazul acestui episod, temperaturile extrem de ridicate, mai degrabă decât lipsa precipitațiilor, au avut un rol important în accentuarea deficitului de apă.