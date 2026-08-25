Fostul șef de operațiuni Starbucks și Burger King lansează propriul lanț de cafenele / Prima Anuva Coffee se deschide în București în 2027

Cristian Turculeț, fost director operațional al Starbucks România și Bulgaria și fost director de operațiuni al Burger King România, intră în antreprenoriat și pregătește lansarea Anuva Coffee, un nou lanț de cafenele de specialitate. Prima unitate ar urma să fie deschisă în București, în primul trimestru din 2027, iar planurile vizează ulterior extinderea în alte orașe din România și, pe termen mai lung, în afara țării, potrivit Profit.ro.

Anuva Coffee este primul proiect antreprenorial propriu al lui Cristian Turculeț în zona de business operațional și HoReCa, după o carieră construită în principal în companii mari. Acesta precizează că mai are proiecte de advisory, însă acestea sunt separate de noua afacere.

„Am ieșit practic din mediul corporatist și mă îndrept într-o zonă antreprenorială. Este unul dintre primele mele proiecte antreprenoriale. Aceste sunt însǎ pe partea de advisory. Dar pe domeniul acesta, de HoReCa, este primul meu proiect”, spune Cristian Turculeț pentru Profit.ro.

Anuva Coffee va fi un lanț de cafenele de specialitate, proiectul aflându-se momentan într-o etapă incipientă.

„Este un proiect la care am mai lucrat. Cred că este un domeniu pe care l-am învățat și care îmi place și, știți cum e, atunci când și utilul și plăcutul se întâlnesc, cu siguranță nu are cum să iasă ceva rău din povestea aceasta. Este un proiect mai vechi și cred că ăsta este momentul cel mai bun să-l demarăm”, mai spune el.

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Anuva Coffee va porni din București

Conceptul va fi lansat inițial în România, cu Bucureștiul ca punct de plecare. Cristian Turculeț ia în calcul ulterior extinderea în alte orașe, iar Cluj-Napoca este unul dintre orașele avute în vedere.

În ceea ce privește poziționarea, Anuva Coffee va combina consumul în locație cu varianta de tip „to go”, însă modelul pe care antreprenorul mizează cel mai mult este cel bazat pe experiența în cafenea.

„Este un mix, adică vor fi variante și așa, și așa. Varianta pe care noi mizăm că va avea succes va fi cea de dining, dar oportunitățile ni se arată și în ceea ce înseamnă variantele to go”, afirmă Cristian Turculeț.

Designul va fi minimalist, dar orientat către o experiență confortabilă, într-o zonă de poziționare pe care antreprenorul o descrie drept „high”, fără a o încadra în segmentul premium. Publicul țintă este format în principal din angajați din mediul corporate, cu venituri medii, care caută un spațiu în care să se retragă din ritmul cotidian și care pun accent pe simplitate, discreție și calitate.

„În general, corporate, oameni care caută un refugiu, să zicem, în ceea ce înseamnă zona asta de cotidian sau de cosmopolitanism al Bucureștiului. Persoane cu venituri medii din mediul corporate, care apreciază simplitatea, dar, în același timp, discreția și calitatea”, precizeazǎ acesta.

În ceea ce privește oferta, conceptul nu se va limita pe termen lung doar la cafea. Cristian Turculeț spune că în cafenele va exista ulterior și o componentă de brunch.

Prima cafenea, programată pentru primul trimestru din 2027

Prima unitate Anuva Coffee ar urma să fie deschisă în primul trimestru din 2027. Planul inițial este lansarea unei singure cafenele, care să permită testarea și validarea conceptului înaintea unei eventuale extinderi.

Proiectul este finanțat din capital privat și are mai mulți parteneri, însă Cristian Turculeț nu a dezvăluit identitatea acestora și nici valoarea investiției pentru prima locație.

O eventuală dezvoltare prin franciză este luată în calcul abia după validarea modelului de business. Turculeț consideră, totodată, că există încă loc pe piața românească pentru noi branduri de cafenele de specialitate, în condițiile în care consumul local rămâne sub nivelul altor piețe europene.

De la Starbucks și Burger King la propriul proiect în HoReCa

Cariera lui Cristian Turculeț s-a desfășurat în principal în zona de retail, FMCG și HoReCa. Și-a început activitatea în companii precum British American Tobacco și Shell, după care a trecut în retail, ocupând poziții în cadrul Plus Discount, Kaufland, MOL România și Leroy Merlin.

Ulterior, în cadrul AmRest, a coordonat expansiunea Starbucks și Burger King în România și Bulgaria. În 2020, Turculeț a devenit primul român numit director operațional al Starbucks pentru România și Bulgaria.

În februarie 2023, a fost recrutat de Rex Concepts CEE ca director de operațiuni pentru România, compania devenind noul partener care urma să dezvolte Burger King pe piața locală. În 2024, Turculeț coordona operațiunile Burger King România și vorbea despre potențialul de extindere al rețelei la nivel național.

După perioada petrecută la Burger King, acesta spune că a ieșit din mediul corporatist și se concentrează acum pe proiectul antreprenorial din domeniul cafenelelor.

„Plecăm din București, dar țintim și alte orașe. Planurile sunt la un moment dat să ieșim și în afară. E un pic devreme de discutat acum”, a mai spus Cristian Turculeț pentru Profit.ro.