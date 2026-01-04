De la ciocolata din Dubai până la gelato, patiserie și chiar latte-uri, nuanța verde intens a fisticului pare să fie peste tot. Pentru Alfredo Pérez, fermier spaniol devenit antreprenor, acest trend înseamnă o oportunitate de afaceri majoră, notează Euractiv.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Supranumit „Regele fisticului” de presa locală, Alfredo Pérez, în vârstă de 56 de ani, este în prezent cel mai mare producător de fistic din regiunea centrală Castilla y León. În drum spre Madrid, pe autostradă, el rememorează, într-o conversație telefonică, ascensiunea neașteptată a acestui fruct oleaginos. De la o cultură aproape inexistentă în Spania la începutul anilor 2000, fisticul, originar din Asia Centrală și Orientul Mijlociu, a cunoscut o creștere de peste 3.000%, ajungând anul trecut la aproximativ 80.000 de hectare cultivate.

Unii analiști de piață estimează că, în doar câțiva ani, Spania ar putea deveni al patrulea cel mai mare producător de fistic din lume, contestând supremația globală deținută de Statele Unite, Iran și Turcia.

În primăvara acestui an, fisticul a ajuns în centrul atenției internaționale după ce cererea explozivă pentru ciocolata din Dubai – batoane umplute cu fistic și tahini, devenite virale pe rețelele sociale – ar fi provocat un deficit de aprovizionare. Specialiștii încă dezbat dacă desertul din Orientul Mijlociu a fost cu adevărat responsabil pentru această situație. Indiferent de cauză, fermierii spanioli sunt hotărâți să se poziționeze în inima acestui fenomen.

„Aurul verde” italian și influența tinerilor europeni

Întrebat despre originile boomului fisticului, Alfredo Pérez nu face referire la Peninsula Arabică. Privirea lui rămâne îndreptată spre Europa, mai exact spre Italia și spre tinerii spanioli cu deschidere internațională, care au crescut cu zboruri low-cost și programe Erasmus.

Este tot mai frecvent, spune el, ca tinerii spanioli să petreacă timp în Italia, fie călătoresc, studiază sau își încep cariera. Italienii „știu să facă fisticul cum trebuie”, afirmă Alfredo. Din 2009, „Pistacchio verde di Bronte”, produs în Sicilia, beneficiază de o denumire de origine protejată la nivelul Uniunii Europene. „Cred că tinerii se întorc în Spania îndrăgostiți de fistic – și asta datorită Italiei”.

Este suficient, adaugă el, să te uiți la cozile din gelaterii: de cele mai multe ori, cei mai tineri clienți sunt cei care comandă înghețată cu aromă de fistic.

Totuși, parcursul lui Alfredo în această cultură a început cu mult înainte ca generația Z să transforme fisticul într-o vedetă globală.

Provenind dintr-o familie de agricultori, el și-a început activitatea pe câteva hectare de viță-de-vie și sfeclă de zahăr în Pozal de Gallinas, un sat cu aproximativ 540 de locuitori din inima regiunii Castilla y León. După moartea tatălui, în anul 2000, Alfredo și cei cinci frați ai săi au preluat terenurile, hotărâți să ducă mai departe proiectul de familie.

În 2008, Alfredo a decis să facă tranziția către cultura fisticului, chiar în anul în care Uniunea Europeană a început să desființeze sistemul strict de cote și prețuri pentru zahăr, expunând cultivatorii de sfeclă din Europa concurenței globale. Așa cum s-a întâmplat cu mulți fermieri din Castilla y León, iar Spania se îndrepta spre o criză financiară severă, prăbușirea prețurilor l-a determinat să renunțe la această cultură.

Ulterior, Alfredo a vizitat un prieten, pionier timpuriu al fisticului în Castilla-La Mancha – astăzi epicentrul producției spaniole de fistic – și, la scurt timp, a plecat în California pentru a înțelege cum funcționează cea mai mare industrie de fistic din lume.

„Tarifele nu sunt niciodată vești bune”

După întoarcerea din Statele Unite, au urmat ani de cercetare și experimente, prin care Alfredo a adaptat cultura americană la solurile castiliene. A testat portaltoi, momentele de irigare, fertilizarea și monitorizarea digitală, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

Spania produce acum fistic cu o culoare verde intensă și un gust bogat, susține el. „Probabil avem cel mai bun fistic din lume”, spune Pérez, cu convingere. Fisticul spaniol, mai scump decât cel american de masă, și-a găsit un loc pe piață ca ingredient de calitate superioară.

Discuția ajunge inevitabil și la comerțul internațional, într-un context marcat de tensiuni tarifare. Uniunea Europeană ia în calcul eliminarea taxelor de import pentru sute de produse agricole din SUA, inclusiv pentru toate tipurile de nuci, în încercarea de a detensiona relațiile cu Washingtonul.

Cultivatorii spanioli de migdale au criticat deja această inițiativă, susținând că ar fi expuși unei concurențe neloiale și cerând, de ani de zile, taxarea produselor americane. Alfredo Pérez are însă o poziție diferită.

Integrarea fisticului în alimentația europeană este „prea recentă ca să ne jucăm cu ea și să schimbăm prea mult regulile”, afirmă el. Noile taxe și creșterile de preț, se teme el, ar putea speria consumatorii și ar putea frâna un elan abia câștigat. „Nu sunt într-o poziție în care să am prea mult de spus, dar dacă aș fi întrebat dacă ar trebui puse tarife pe fisticul din SUA, aș spune nu”.

O poveste de succes rural?

Pentru ca fisticul să devină un adevărat succes național, producția va trebui să crească rapid. Spania nu poate încă onora comenzile mari și centralizate cerute de cumpărătorii globali, explică Alfredo. Propriul său business de export a început să se dezvolte abia recent.

În 2022, a început să vândă în Irlanda, Franța, Portugalia și Italia, iar ulterior a deschis canale comerciale în Japonia, Polonia, Emiratele Arabe Unite, Statele Unite, India și America de Sud. Obiectivul său este ca până la jumătate din producție să fie exportată, în principal în alte țări europene.

Extinderea înseamnă plantarea de noi livezi în interiorul depopulat al Spaniei, unde fermierii și locuitorii sunt tot mai puțini. O mare parte a mediului rural este cunoscută astăzi sub numele de „Laponia spaniolă”, cu o densitate a populației comparabilă cu cea din regiunile arctice.

Deși Alfredo și-a construit afacerea pe baza unei tradiții agricole îndelungate, alături de frații săi, în orașul natal, el nu se așteaptă ca mulți să-i urmeze exact exemplul. Nici nu crede că este necesar.

Fisticul, spune el, este potrivit pentru un nou tip de investitor rural: oamenii care au plecat la oraș. „Aici, în Castilla y León, proprietățile nu sunt foarte mari”, explică el, adăugând că „oamenii au parcele pentru că bunicul lor a fost fermier, apoi tatăl lor”. Sunt terenuri prea încărcate emoțional pentru a fi vândute, dar prea mici pentru a fi închiriate.

Cultura fisticului se potrivește acestei realități, fiind profitabilă, ușor de întreținut și adaptată suprafețelor modeste, permițând profesioniștilor urbani să păstreze o legătură cu mediul rural.

Tot mai mulți producători, inclusiv Alfredo Pérez, merg dincolo de vânzarea fisticului brut, dezvoltând produse cu valoare adăugată, precum ulei de fistic, făină și paste naturale. Pariul lor este că „aurul verde” al Spaniei nu va susține doar o nouă agro-industrie, ci și o nouă relație cu pământul.

„În loc să investești în acțiuni ale unei mari companii energetice, investești într-o plantație pentru viitor, pe propriul tău teren”.