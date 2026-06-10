O decizie economică radicală, luată la nivel înalt de conducerea gigantului francez Lactalis, liderul pieței laptelui din România, riscă să pună la pământ întregul sector de creștere a bovinelor din zona de munte a județului Suceava. Un zvon sumbru a devenit certitudine: începând cu data de 1 august 2026, compania va sista definitiv activitatea în toate centrele sale de colectare a laptelui din bazinele Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei, anunță Monitorul de Suceava.

Măsura are un impact social și economic devastator pe plan local: 40 de colectori își pierd locurile de muncă, fiind deja notificați privind încetarea contractelor, iar sute de mici crescători de animale rămân fără nicio variantă de desfacere pentru producția zilnică.

Colectare exclusiv din fermele mari

Strategia constructorilor din spatele Lactalis pune eficiența corporativă înaintea tradiției locale. Reprezentanții grupului au confirmat decizia, argumentând-o prin trei factori structurali:

Depozitele de procesare sunt arhipline;

Vânzările generale de lapte au înregistrat scăderi pe piață;

Costurile logistice de colectare de la micii producători din zonele montane sunt mult prea mari.

De la 1 august, gigantul francez va mai colecta lapte exclusiv din fermele mari, industriale, unde preluarea se poate face direct și rapid cu cisterna. În aceste condiții, laptele de munte obținut în gospodăriile din Suceava nu mai este considerat profitabil de către multinațională, deși prețul plătit țăranilor era oricum unul extrem de mic, situat între 1,2 și 1,7 lei pe litru.

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Sute de familii în pragul falimentului

Bazinul montan sucevean adăpostește o comunitate uriașă de producători. În mod constant, între 600 și 1.000 de mici crescători de vaci din localități precum Fundu Moldovei, Breaza, Moldova Sulița și din jurul municipiului Vatra Dornei aveau contracte active cu Lactalis. Pentru a înțelege dimensiunea blocajului, numai de la centrul din Fundu Moldovei compania prelua zilnic în jur de 4.500 de litri de lapte.

Drama este că acești oameni nu au o alternativă. Pe piața locală mai activează doar câțiva colectori mici, care au deja necesarul de marfă asigurat și nu pot prelua volumele rămase libere.

Strigătul de ajutor al gospodarilor din Moldova

„Vacile noastre sunt crescute tradițional, pășunate pe pajiștile din Bucovina și îngrijite cu multă muncă și responsabilitate. Producem zilnic lapte natural, obținut în gospodării familiale care există de generații. Nu cerem pomană și nu cerem privilegii. Cerem doar să avem posibilitatea să ne vindem laptele și să ne continuăm munca cinstită. Facem un apel către fabrici de procesare, cooperative și antreprenori care ar putea fi interesați să preia laptele din zona noastră.”

Disperare dublată de obligațiile stricte față de APIA

Contactată de jurnaliști, Adela Mihaela Fibel Andronicescu, o localnică din Fundu Moldovei a cărei familie îngrijește în prezent 20 de vaci cu lapte, a descris situația ca fiind de-a dreptul catastrofală. Pe lângă pierderea sursei principale de venit, mulți gospodari sunt blocați în hățișuri birocratice cu statul.

„Situația este disperată, suntem producători de lapte de calitate, ecologic, avem semnate și obligații cu APIA pentru acest an (privind menținerea efectivelor și livrarea producției), iar acum a venit această lovitură. Nu putem sta cu mâinile în sân, sperăm ca Statul Român să facă ceva pentru acest sector, să vadă că se vinde lapte sub brandul local Rarăul, dar adus de fapt din Polonia”, a mărturisit revoltată femeia, amintind că viața la țară nu cunoaște zile libere, programul lor începând la ora 3:00 în fiecare dimineață.

Dacă autoritățile sau procesatorii autohtoni nu vor interveni rapid cu o soluție de salvare până la termenul limită de la 1 august, zona montană a Sucevei riscă să asiste la abandonarea în masă a creșterii animalelor, o tradiție seculară transformată peste noapte în faliment curat.