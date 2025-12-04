Vine sezonul cozonacului, și nu scrie nicăieri că nu putem respecta tradiția dacă la masa festivă îl asortăm cu o cremă de desert. Gândul mai mult sau mai puțin instantaneu e la crema de alune, pe care le asociem de regulă cu ciocolata, sau chiar la cremă de ciocolată. Dar în ultimii ani vine din urmă, în lumea deserturilor, crema de fistic.

Se poate folosi chiar pentru a umple cozonacii, dacă acceptăm să ne depărtăm oarecum de la ceea ce înseamnă tradițional. Dar dacă nu, sunt suficiente câteva mici boluri cu cremă direct pe masă, alături de feliile de cozonac. Astfel de creme se găsesc deja în comerț de mai multă vreme dar sunt în general costisitoare, pentru că materia primă în sine are un cost ridicat. Fisticul e cel mai puțin productiv și cel mai scump din categoria fructelor uscate oleaginoase.

Iată mai jos o rețetă adaptată după propunerea bronte.store și testată personal. În Italia, il pistacchio di Bronte, din Sicilia, este unul dintre produsele cu care sicilienii se mândresc, alături de migdalele de la Raffadali. Un produs extrem de căutat și de valoros, un produs cu certificare DOP.

În ultimii ani în Italia au apărut tot mai numeroase versiuni de panettone cu cremă de fistic, dar firește că ea poate fi folosită și în alte combinații pentru a crea deserturi interesante. Mai ales că merge foarte bine asociată cu crema de ciocolată, de alune, de caramel, de cafea etc. Se poate și mânca direct pe pâine, precum crema Nutella.

Ingrediente pentru circa 350 g cremă de fistic

150 g fistic decojit (nesărat)

100 g ciocolată albă

100 g zahăr

20 g ulei de măsline sau unt, după preferințe

50 ml lapte

Procedeu

Pune apă la încălzit într-un vas nu prea mare. Când începe să fiarbă, adaugă fisticul și fierbe-l aproximativ 10 minute, pentru a putea îndepărta mai ușor pielițele care îl acoperă. Totodată, se înmoaie suficient cât să devină cât mai fin, mixându-l.

Topește ciocolata albă împreună cu uleiu/untul și laptele la bain marie, într-un vas mic, amestecând ușor cu o lingură de lemn până se dizolvă complet.

După ce fisticul a fiert 10 minute, scurge-l și pune-l pe un prosop de bumbac curat și uscat. Închide prosopul ca pe un săculeț, cu fisticul în interior, și agită bine pentru ca pielițele să se desprindă.

Curăță complet fisticul de pielițe, apoi pune-l într-un robot de bucătărie și mărunțește-l fin.

Adaugă peste el amestecul de ciocolată albă topită și unt, zahărul. Continuă să acționezi robotul până când compoziția devine o cremă destul de densă. Dacă tinde să devină prea densă, sunt suficiente câteva linguri de lapte, adăugând treptat, pentru a testa consistența.

Mai trebuie doar lăsată să se răcească și se poate servi. Ideal, la temperatura camerei, dar se poate conserva câteva zile bune la frigider, în borcan închis. Înainte de a o consuma se lasă măcar jumătate de oră, ca să devină mai moale și să își exprime componenta aromatică și de gust la maxim de potențial.