Relația dintre Kanye West și soția sa, Bianca Censori, continuă să șocheze publicul prin momente de un excentricism dus la extrem. Recent, modelul australian în vârstă de 31 de ani a devenit protagonista unui nou videoclip provocator, lansat special pentru a promova „Gemini Season”, cel mai nou single al rapperului american, scrie Style News.

Lansarea clipului a coincis cu aniversarea lui Kanye West, care a împlinit 49 de ani. Cu această ocazie, Bianca Censori a publicat pe contul său de Instagram o înregistrare video, regizată aparent chiar de ea, în care apare într-o ipostază de-a dreptul suprarealistă.

Clipului „Gemini Season”, ciudat și la limita pornografiei

Videoclipul, filmat într-un stil artistic, se deschide cu o imagine ce amintește de un peisaj montan idilic. Bianca Censori stă nemișcată pe un scaun în fața unei vaci, purtând o ținută sumară: un corset alb cu un decolteu extrem de adânc și o pereche de tanga din dantelă albă.

Modelul începe să mulgă vaca, apoi îi dă lui Kanye West o cană plină cu lapte proaspăt. Rapperul ia recipientul și începe să toarne laptele direct în gura soției sale, lăsând lichidul să se prelingă pe bustul acesteia.

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Dragoste atipică consimțită sau o atitudine de umilire a femeii?

Această strategie de marketing vizual, bazată pe șoc și senzualitate, este deja o semnătură a cuplului. Interesant este că postarea de un erotism bizar a fost distribuită la scurt timp după o manifestare de afecțiune mult mai convențională. Cu doar câteva ore înainte, Bianca îi urase public un călduros „La mulți ani!” soțului său prin intermediul unei povești pe Instagram, unde l-a numit, simplu, „iubirea mea pentru totdeauna”.

Kanye West a fost acuzat în repetate rânduri că își umilește soția obligând-o să apară în public în ipostaze vestimentare indecente, practic mai mult dezbrăcată. Dar de fiecare dată situația a continuat fără incidente în cuplu, majoritatea comentatorilor opinând că este vorba despre o strategie de marketing consimțită de ambele părți.

Rămâne de văzut dacă noul single va reuși să egaleze succesul pieselor anterioare ale lui Kanye West, însă campania de promovare orchestrată alături de soția sa a captat deja, fără îndoială, atenția întregului internet.