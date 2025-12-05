Pe valul experienței ciocolatei Dubai, care a cunoscut o adevărată explozie în ultimii ani și de la care s-au inspirat apoi și alte produse, Argentina a decis să extindă plantațiile de fistic, relatează agenția Reuters. Este fructul oleaginos cu cea mai mare valoare de piață și cu o cerere mereu în creștere, deja dinaintea apariției ciocolatei cu cremă de fistic în ea la Dubai.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Suprafața cultivată cu fistic în Argentina s-a înzecit în ultimii cinci ani, ajungând la aproximativ 25.000 de acri, potrivit Rețelei Naționale pentru Studierea Arborilor de Fistic, înființată la inițiativa unui grup de cercetători în 2023. Majoritatea plantațiilor se află în provincia San Juan, o zonă minieră și agricolă situată la poalele lanțului muntos Anzi.

Cercetătorii în cauză spun că e loc și mai mult pentru extinderea acestor culturi. Astfel, au fost identificați alți 65.000 de kilometri pătrați de teren în provinciile San Juan, Mendoza, San Luis și La Pampa cu temperaturi adecvate pentru fistic, o cultură care are nevoie de aproximativ șapte ani de la plantare până să înceapă să rodească din plin. Totodată, are nevoie de veri aride și foarte calde, urmate de ierni reci.

Deși principalii producători mondiali de fistic, Statele Unite, Iran și Turcia, depășesc în acest moment cu mult Argentina, această țară sud-americană este singurul producător important de pe continent și, potrivit producătorilor, are potențialul de a deveni un exportator important, mai ales în perioada în care emisfera nordică este în extrasezon.

„Argentina poate deveni un mare producător”

„Fără doar și poate, Argentina poate deveni un mare producător”, a declarat Alberto Aguilera, care administrează livezile de fistic din provincia San Juan pentru SolFrut, care, cu aproape 3.000 de acri, va fi printre cei mai mari producători când va începe să recolteze pe scară largă în 2027. „Ai teren, apă și condiții climatice.”

Cultivatorii argentinieni folosesc în mare parte portaltoi din California, care are aproximativ 500.000 de acri de fistic pe rod. Potrivit The Wonderful Company, care produce între 15% și 20% din recolta SUA, există un deficit al ofertei de miez de fistic pentru ingrediente și gustări.

„Oamenii pur și simplu nu se mai satură”, a declarat Stephen Vasquez, director executiv al Comitetului Administrativ pentru Fistic, care reglementează calitatea unei mari părți din producția de fistic din SUA.

Asta îi include și pe argentinieni. Odată cu popularitatea tot mai mare a ciocolatei „Dubai”, umplută cu cremă de fistic, care a devenit virală pe TikTok în 2023, companiile au început să producă dulce de leche cu fistic și produse de patiserie cu fistic. Chiar și compania națională de petrol și gaze, YPF, își promovează propriul alfajor cu fistic, un desert tradițional argentinian.

Prima persoană care a cultivat fistic în Argentina a fost un emigrant iranian

Marcelo Ighani, 74 de ani, un imigrant iranian, a declarat pentru Reuters că oamenii l-au considerat nebun când a început să planteze primul lot de fistic al țării în anii 1980, în provincia San Juan.

În noiembrie, în pepiniera companiei sale, Pisté, șase lucrătoare pregăteau portaltoi de fistic în timp ce ascultau muzică. Din 2023, Pisté a dublat producția anuală de portaltoi, pe care îi folosește direct sau îi vinde fermierilor, ajungând la 400.000 de plante estimate pentru 2025.

„Avem o mulțime de cereri nesatisfăcute pe care nu le putem acoperi”, a spus fiul său, Maximiliano, care ajută la conducerea afacerii.

Într-un raport din 2024 despre fistic, Consiliul Federal de Investiții din Argentina a afirmat că țara exportă între o treime și jumătate din producție. Majoritatea ajunge în Italia, urmată de Rusia, Australia și alte țări din America Latină.

Producătorii au declarat pentru Reuters că se așteaptă ca exporturile să crească pe măsură ce mai mulți investitori intră pe piață, cererea internă este acoperită, iar tot mai mulți arbori ajung la maturitate. Deși nu există estimări oficiale, liderii din industrie spun că doar o mică parte din suprafața cultivată în prezent este deja complet pe rod.