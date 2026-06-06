Mai mulți fermieri și gospodari din comuna Fundu Moldovei și din localitățile învecinate din județul Suceava lansează un apel public către procesatori, investitori și cooperative, pe fondul temerilor că o parte din laptele produs în zonă ar putea să nu mai fie preluat după data de 1 august.

Mesajul, distribuit în mediul online pe rețelele sociale și în comunitățile locale, reflectă îngrijorarea crescândă a producătorilor de lapte din Bucovina, care spun că nu au încă informații clare despre modul în care va fi valorificată producția în perioada următoare.

Fermierii se tem că laptele ar putea rămâne nevândut

Potrivit apelului transmis de gospodari, în rândul crescătorilor de animale circulă informații și discuții care alimentează îngrijorarea că o parte din laptele produs local nu va mai fi colectat.

Fermierii susțin că există temerea că procesatorii ar putea să se orienteze către alte surse de aprovizionare, inclusiv din afara țării. „Din informațiile și discuțiile pe care le auzim între fermieri, există temerea că o parte din laptele produs local nu va mai fi preluat, iar procesatorii s-ar putea orienta către alte surse de aprovizionare, inclusiv din afara țării. Nu știm exact care vor fi deciziile finale, dar îngrijorarea este foarte mare în rândul crescătorilor de animale”, se arată în mesajul transmis de fermieri.

- articolul continuă mai jos -

În lipsa unor soluții clare, producătorii spun că riscă să se confrunte cu dificultăți majore, în condițiile în care laptele este un produs perisabil și trebuie valorificat rapid.

Tradiție și producție locală

Gospodarii din Bucovina subliniază că laptele provine din ferme familiale și gospodării care funcționează de generații. Ei afirmă că animalele sunt crescute în sistem tradițional, pe pășunile montane ale zonei, iar producția de lapte reprezintă principala sursă de venit pentru multe familii. „Vacile noastre sunt crescute tradițional, pășunate pe pajiștile din Bucovina și îngrijite cu multă muncă și responsabilitate. Producem zilnic lapte natural, obținut în gospodării familiale care există de generații”, transmit fermierii.

Zona Fundu Moldovei este cunoscută pentru activitățile zootehnice și pentru producția de lapte, care stă la baza unor produse tradiționale apreciate atât în regiune, cât și la nivel național.

În mesajul lor, crescătorii de animale spun că nu solicită ajutoare speciale, ci doar posibilitatea de a-și comercializa producția și de a-și continua activitatea. „Nu cerem pomană și nu cerem privilegii. Cerem doar să avem posibilitatea să ne vindem laptele și să ne continuăm munca cinstită”, afirmă aceștia.

Fermierii fac apel către fabricile de procesare, cooperativele agricole, investitorii și antreprenorii care ar putea fi interesați să preia laptele produs în zonă. „Facem un apel către fabrici de procesare, investitori, cooperative și antreprenori care ar putea fi interesați să preia și să proceseze laptele produs în zona noastră”, se arată în mesaj.

Îngrijorări pentru viitorul fermelor familiale

Situația evidențiază dificultățile cu care se confruntă numeroși producători agricoli din zonele rurale, în special cei care depind de contractele de colectare pentru valorificarea laptelui.

Pentru multe gospodării din Bucovina, pierderea accesului la piață ar putea pune în pericol continuitatea activității și menținerea efectivelor de animale. Prin apelul lansat public, fermierii speră să atragă atenția asupra problemelor cu care se confruntă și să identifice noi parteneri interesați de laptele produs în zonă.

Mesajul este adresat atât procesatorilor, cât și autorităților și consumatorilor, fiind însoțit de îndemnul de a susține producția locală și fermierii români care continuă să activeze în sistem tradițional.